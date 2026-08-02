Lula buscará un histórico cuarto mandato en Brasil

"Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra", afirmó, en una aparente referencia a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses ocurrida el pasado 3 de enero en Caracas.

En esa línea, instó a la militancia de izquierda a dejar de considerar la política de defensa como un tema secundario y sostuvo que Brasil debe fortalecer su capacidad militar en un escenario internacional cada vez más inestable.

"Quiero que sepan que voy a tomarme en serio la cuestión de la defensa en mi cuarto mandato", aseguró. También recordó que potencias como Inglaterra, Alemania y Japón incrementaron sus inversiones en la industria militar y sostuvo que Brasil debe avanzar en el mismo sentido para proteger su territorio, sus más de 213 millones de habitantes y sus más de 8.000 kilómetros de costa.

Polarización con Flavio Bolsonaro

La campaña se desarrollará en un contexto de fuerte polarización política. El principal rival del oficialismo será el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue oficializado días atrás como candidato del espacio conservador luego de que su padre quedara inhabilitado para competir.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula parte con una leve ventaja en un eventual balotaje, con una intención de voto del 48%, frente al 43% que obtendría Flávio Bolsonaro.

El mandatario llega a la campaña respaldado por indicadores como la baja del desempleo y la reducción de la pobreza durante su gestión. Sin embargo, también enfrentará cuestionamientos por la desaceleración de la economía, la persistencia de la inflación, el elevado déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.

A ese escenario se suma la reciente decisión de la Corte Suprema de autorizar una investigación por presunto tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como "Lulinha", el hijo mayor del presidente.

Con el respaldo de la coalición oficialista y una ventaja inicial en los sondeos, Lula buscará revalidar su liderazgo político y extender un ciclo que comenzó hace más de dos décadas, en una elección que volverá a enfrentar al oficialismo de izquierda con el espacio político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.