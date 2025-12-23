Inhumano: policía apunta a niños aterrizados tras robar un auto en Estados Unidos

Tres menores de entre 8 y 12 años fueron detenidos tras robar un auto y chocar contra una casa en Ohio. Todo quedó registrado por cámaras de la policía.
Tres niños protagonizaron una persecución policial en Newburgh Heights, Ohio (Estados Unidos), tras robar un auto Mazda 3. El vehículo chocó contra una vivienda, no hubo heridos, y los menores fueron detenidos pocos minutos después.
El Newburgh Heights Police Department informó que un lector automático de patentes alertó sobre el auto robado. Al intentar detenerlo, el conductor, un chico de 11 años, aceleró y escapó por calles residenciales. Los otros dos menores, de 8 y 12 años, lo acompañaban en el vehículo.
Imágenes de cámaras corporales muestran a un agente apuntando con su arma mientras ordena a dos de los niños tirarse al suelo. El tercer menor se acerca con las manos en alto. Todos lloran, piden que llamen a sus madres y preguntan si irán a prisión.
Durante los interrogatorios, los menores admitieron el robo y dijeron haber aprendido a hacerlo mirando tutoriales en YouTube. También reconocieron que sabían que estaba mal, pero que actuaron impulsivamente. En los videos se escuchan sus disculpas y temores por perder los regalos de Navidad.
No se aplicaron cargos penales por la edad de los involucrados, pero el caso quedó en manos de organismos de protección infantil.
