Insólito: sepultan a un hombre junto a su auto de lujo

Patente curiosa

El caso sumó otro elemento llamativo: el vehículo llevaba la matrícula “8888”, una combinación altamente valorada en China debido a que el número ocho está asociado con la prosperidad y la buena fortuna. No obstante, también se advirtió que, si esa patente fuera irregular, los responsables podrían enfrentar consecuencias administrativas.

El episodio no solo generó repercusión en redes, sino que también reavivó el debate sobre prácticas funerarias en el país.