Insólito: sepultan a un hombre junto a su auto de lujo

El caso ocurrió en Liaoyang y se viralizó en redes. Autoridades evalúan posibles sanciones por incumplir normas funerarias y ambientales, pese a que habría sido el último deseo del fallecido.
El entierro de un lujoso auto junto a su propietario desató una fuerte polémica en China y abrió un debate sobre los límites entre las tradiciones, los deseos personales y la normativa vigente. El hecho ocurrió en la ciudad de Liaoyang, en la provincia de Liaoning, donde un abogado fue sepultado junto a su vehículo, un Mercedes-Benz S450L negro.
La escena fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a operarios utilizando una excavadora para cavar una fosa de gran tamaño junto a una tumba, donde luego depositan el automóvil antes de cubrirlo con tierra. Según trascendió, la decisión habría respondido al último deseo del fallecido.
Sin embargo, la práctica generó cuestionamientos legales y ambientales. De acuerdo con la normativa funeraria china, se promueven entierros “civilizados, frugales y ecológicos”, por lo que este tipo de acciones podría ser considerado un derroche de recursos y un uso inadecuado del suelo.
Especialistas en derecho señalaron que, si bien los familiares pueden disponer de los bienes del fallecido, deben hacerlo respetando las regulaciones vigentes. En este caso, las autoridades locales podrían intervenir para investigar lo ocurrido y eventualmente aplicar sanciones si se comprueba una infracción.
El caso sumó otro elemento llamativo: el vehículo llevaba la matrícula “8888”, una combinación altamente valorada en China debido a que el número ocho está asociado con la prosperidad y la buena fortuna. No obstante, también se advirtió que, si esa patente fuera irregular, los responsables podrían enfrentar consecuencias administrativas.
El episodio no solo generó repercusión en redes, sino que también reavivó el debate sobre prácticas funerarias en el país.
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