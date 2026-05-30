Colombia vota su próximo presidente en una elección polarizada

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo en unos comicios que definirán al sucesor de Gustavo Petro para el período 2026-2030.
Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en una elección que definirá el rumbo político del país para el período 2026-2030 y que, según anticipan las encuestas, podría desembocar en una segunda vuelta entre el oficialismo de izquierda y una oposición fortalecida por el crecimiento de las candidaturas de derecha.
Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial, incluidos 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior, que comenzaron a sufragar el lunes pasado. La Registraduría Nacional, organismo encargado de organizar el proceso, aseguró que el material electoral ya fue distribuido en todo el territorio y que no existen inconvenientes que obliguen a modificar los centros de votación previstos.
En total funcionarán 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación, custodiados por cerca de 248.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía. Además, la jornada contará con la presencia de unos 1.500 observadores internacionales pertenecientes a 26 organizaciones y misiones de seguimiento electoral.
La elección se desarrolla en medio de cuestionamientos del presidente Petro y de dirigentes del Pacto Histórico sobre la transparencia del proceso. Ante esas críticas, el registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en que no existe posibilidad de que el sistema informático altere los resultados consignados físicamente en las mesas de votación y llamó a los ciudadanos a confiar en las instituciones.
El gran favorito para quedarse con la presidencia es el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico-Alianza por la Vida. Los sondeos le atribuyen una intención de voto que oscila entre el 37,1% y el 44,6%, aunque esos números no serían suficientes para evitar una segunda vuelta.
Cepeda, de 63 años, es una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. Hijo de militantes comunistas, construyó su trayectoria política en la defensa de los derechos humanos y tuvo un papel relevante en el proceso de paz con las FARC. También se convirtió en uno de los principales adversarios políticos del expresidente Álvaro Uribe, a quien denunció por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Su principal competidor es Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que irrumpió en la política nacional con un discurso de fuerte contenido populista, religioso y de mano dura contra el delito. Bajo el sello Defensores de la Patria, el dirigente conocido como “El Tigre” experimentó un crecimiento sostenido en las últimas semanas y aparece segundo en las encuestas con entre 27,5% y 36,3% de intención de voto.
Entre sus propuestas sobresalen la construcción de diez megaprisiones inspiradas en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien suele mencionar como referencia política.
En tercer lugar figura la senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y una de las principales referentes del uribismo. Nieta de un expresidente colombiano, la legisladora de 48 años se presenta como una defensora de las políticas de seguridad impulsadas durante los gobiernos de Uribe y una férrea crítica tanto del acuerdo de paz con las FARC como de la estrategia de “Paz Total” promovida por Petro.
La candidata, que se define como “100% uribista”, busca recuperar el protagonismo de la derecha tradicional, aunque en los últimos tramos de la campaña perdió terreno frente al avance de De la Espriella y a la migración de sectores más radicalizados de su espacio hacia la ultraderecha.
Completan la oferta electoral otros candidatos de peso como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, aunque ninguno de ellos aparece con posibilidades concretas de disputar el liderazgo de la elección.
Si se cumplen las proyecciones de las encuestas y ningún postulante alcanza el 50% más uno de los votos, Colombia deberá volver a las urnas el próximo 21 de junio para una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Hoy, todos los sondeos apuntan a que esa definición enfrentaría a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en un duelo que reflejaría la creciente polarización política que atraviesa al país.
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