Colombia vota su próximo presidente en una elección polarizada

El favorito

El gran favorito para quedarse con la presidencia es el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico-Alianza por la Vida. Los sondeos le atribuyen una intención de voto que oscila entre el 37,1% y el 44,6%, aunque esos números no serían suficientes para evitar una segunda vuelta.

Cepeda, de 63 años, es una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. Hijo de militantes comunistas, construyó su trayectoria política en la defensa de los derechos humanos y tuvo un papel relevante en el proceso de paz con las FARC. También se convirtió en uno de los principales adversarios políticos del expresidente Álvaro Uribe, a quien denunció por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

El adversario

Su principal competidor es Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que irrumpió en la política nacional con un discurso de fuerte contenido populista, religioso y de mano dura contra el delito. Bajo el sello Defensores de la Patria, el dirigente conocido como “El Tigre” experimentó un crecimiento sostenido en las últimas semanas y aparece segundo en las encuestas con entre 27,5% y 36,3% de intención de voto.

Entre sus propuestas sobresalen la construcción de diez megaprisiones inspiradas en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien suele mencionar como referencia política.

En tercer lugar figura la senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y una de las principales referentes del uribismo. Nieta de un expresidente colombiano, la legisladora de 48 años se presenta como una defensora de las políticas de seguridad impulsadas durante los gobiernos de Uribe y una férrea crítica tanto del acuerdo de paz con las FARC como de la estrategia de “Paz Total” promovida por Petro.

La candidata, que se define como “100% uribista”, busca recuperar el protagonismo de la derecha tradicional, aunque en los últimos tramos de la campaña perdió terreno frente al avance de De la Espriella y a la migración de sectores más radicalizados de su espacio hacia la ultraderecha.

Completan la oferta electoral otros candidatos de peso como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, aunque ninguno de ellos aparece con posibilidades concretas de disputar el liderazgo de la elección.

Si se cumplen las proyecciones de las encuestas y ningún postulante alcanza el 50% más uno de los votos, Colombia deberá volver a las urnas el próximo 21 de junio para una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Hoy, todos los sondeos apuntan a que esa definición enfrentaría a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en un duelo que reflejaría la creciente polarización política que atraviesa al país.