Inundaciones en Indonesia: ya son 604 las víctimas fatales

Las inundaciones en Indonesia dejaron 604 muertos y 406 desaparecidos. Sumatra es la zona más afectada y hay miles de personas aisladas por rutas destruidas.

Las inundaciones que golpearon amplias zonas de Indonesia, especialmente la isla de Sumatra, dejaron un saldo oficial de 604 fallecidos y 406 personas sin localizar. Las cifras fueron difundidas el 30 de noviembre, en un contexto en el que los equipos de emergencia seguían recorriendo áreas complicadas por el lodo, el agua y los escombros.

El desastre obligó a evacuar a más de 213.000 habitantes, muchos de ellos después de que sus casas quedaran destruidas por la crecida. En los testimonios de los vecinos aparece una misma escena, la de familias improvisando refugios con lo poco que quedó en pie y esperando asistencia básica.

Calles enteras quedaron bajo el agua luego de las lluvias torrenciales.

En Sumatra del Norte, deslizamientos bloquearon rutas nacionales como Sibolga–Padang Sidempuan y Sibolga–Tarutung, mientras que en Aceh el acceso por tierra quedó directamente interrumpido. Por eso buena parte de la ayuda humanitaria depende de helicópteros y aviones livianos que llevan alimentos, agua y medicinas a comunidades incomunicadas.

Además de personal militar, policial y voluntario que trabaja para abrir caminos, retirar materiales y organizar la distribución de insumos. Desde la Presidencia de Indonesia se enviaron generadores, carpas, alimentos listos para consumir y sistemas satelitales como Starlink para mantener la comunicación donde no hay señal

Las lluvias extremas, vinculadas al monzón e intensificadas por una tormenta tropical, provocaron además daños en Malasia, Tailandia y Sri Lanka. Especialistas advierten que los cambios en los patrones de lluvia están generando eventos más repentinos y destructivos durante la temporada húmeda en el Sudeste Asiático

