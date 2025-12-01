Elecciones en Honduras: Nasry Asfura lidera el conteo de votos

Salvador Nasralla se coloca segundo con el 38,8% y Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, queda tercera con el 19,6%, según supo la Agencia Noticias Argentinas con información del sitio RFI.

Ese medio francés interpreta que se verifica “un fuerte castigo para el movimiento fundado por el expresidente Manuel Zelaya”.

También existe en Honduras desconfianza en el recuento de votos, indica el mismo medio.

Nasry Asfura, empresario, es conocido popularmente como “Papi a la orden”, una frase que popularizó cuando era alcalde de Tegucigalpa.

Participó en esta elección apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien emitió sus opiniones en plena veda electoral hondureña, algo que imitó el sábado el argentino Javier Milei, alineado con el hombre fuerte norteamericano.

Zelaya pidió mantenerse “en pie de lucha” hasta acabar escrutinio

El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2007 - 2009) pidió la noche de este domingo “mantenerse en pie de lucha” hasta obtener el escrutinio completo de las actas, después de que los primeros resultados electorales posicionaron en tercer lugar a la candidata de su Partido Libre, Rixi Moncada.

“Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro”, escribió en X Zelaya, quien también es coordinador general del gobernante Partido Libre.

Y agregó: “La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”.