Investigan el ataque con un dron a un buque estadounidense en Egipto

Investigación sin responsables

Dos fuentes de seguridad independientes señalaron que la hipótesis principal apunta a un ataque con dron, aunque hasta el momento ningún grupo se atribuyó la acción.

El Energos Winter es una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado con capacidad para 138.250 metros cúbicos. Pertenece a la empresa estadounidense Energos Infrastructure y sus operaciones son administradas por Wilhelmsen Ship Management.

El ministro egipcio de Petróleo, Karim Badawi, supervisó personalmente las tareas en el puerto mientras continuaban los trabajos técnicos y de seguridad.

El gobierno de Abdel Fatah al Sisi evitó involucrarse en las operaciones militares y apostó por la mediación diplomática, manteniendo contactos tanto con Washington como con Teherán.

La estabilidad egipcia resulta clave para el comercio internacional. Entre el 12% y el 15% del comercio mundial atraviesa el Canal de Suez, una vía estratégica que ya sufrió un fuerte impacto por la inestabilidad en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico.