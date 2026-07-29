Investigan el ataque con un dron a un buque estadounidense en Egipto

El ataque provocó un incendio que afectó a dos embarcaciones en el puerto de Damieta. No hubo víctimas y las autoridades investigan el origen del incidente.
Un presunto ataque con dron contra un buque de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damieta volvió a encender las alarmas sobre una posible expansión del conflicto en Medio Oriente. El impacto provocó un incendio que luego alcanzó a una segunda embarcación dedicada al almacenamiento de gas, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos.
La empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que el dron impactó contra el buque de almacenamiento flotante Energos Winter. Según tres fuentes del sector citadas por distintos medios internacionales, el fuego se propagó posteriormente al Gaslog Salem.
El episodio cobra especial relevancia porque Egipto había mantenido hasta ahora una posición de neutralidad activa desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
El Ministerio del Petróleo de Egipto confirmó el incendio, aunque evitó referirse a un ataque con dron. En cambio, indicó que los equipos de emergencia actuaron rápidamente para controlar las llamas y que continúan evaluando el impacto del incidente.
Dos fuentes de seguridad independientes señalaron que la hipótesis principal apunta a un ataque con dron, aunque hasta el momento ningún grupo se atribuyó la acción.
El Energos Winter es una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado con capacidad para 138.250 metros cúbicos. Pertenece a la empresa estadounidense Energos Infrastructure y sus operaciones son administradas por Wilhelmsen Ship Management.
El ministro egipcio de Petróleo, Karim Badawi, supervisó personalmente las tareas en el puerto mientras continuaban los trabajos técnicos y de seguridad.
El gobierno de Abdel Fatah al Sisi evitó involucrarse en las operaciones militares y apostó por la mediación diplomática, manteniendo contactos tanto con Washington como con Teherán.
La estabilidad egipcia resulta clave para el comercio internacional. Entre el 12% y el 15% del comercio mundial atraviesa el Canal de Suez, una vía estratégica que ya sufrió un fuerte impacto por la inestabilidad en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico.
comentar