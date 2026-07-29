Horror en Michigan: un hombre mató a su esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y se suicidó

El capitán Jacob Sparks, uno de los responsables de la investigación, explicó que los peritajes preliminares indican que el fuego fue iniciado deliberadamente y que, hasta el momento, no se encontró ninguna carta o mensaje que explique los motivos del crimen.

"No encontramos ninguna nota", señaló el funcionario durante una conferencia de prensa. También indicó que la reconstrucción de los hechos demandará tiempo debido a la complejidad del caso y a la cantidad de pruebas recolectadas.

Quiénes eran las víctimas

Amanda Karolkiewicz trabajaba como maestra suplente en una escuela primaria de la zona y era muy querida por la comunidad educativa. El distrito escolar había reconocido meses atrás su compromiso con los alumnos, especialmente con aquellos que atravesaban situaciones difíciles.

Además de su labor docente, había escrito libros infantiles y era una activa defensora de los niños con necesidades especiales.

Por su parte, Kristopher Karolkiewicz se había desempeñado hasta principios de julio como vicepresidente nacional de Ventas y Marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), donde trabajaba de forma remota. La organización confirmó que su vínculo laboral había finalizado recientemente, aunque evitó brindar detalles sobre las circunstancias de su salida.

La pareja se había conocido en 2008 mientras trabajaba en una empresa de bebidas y se casó en agosto de 2009. Con el paso de los años formaron una familia de ocho integrantes, con cuatro hijos biológicos y dos niñas adoptadas.

La investigación sigue abierta

Las autoridades creen que los asesinatos comenzaron durante la noche previa al hallazgo de los cuerpos y continuaron hasta la madrugada del viernes. Vecinos habían reportado olor a humo horas antes del incendio que finalmente movilizó a los equipos de emergencia.

Peritos de la Policía Estatal de Michigan y especialistas en investigación de incendios trabajan junto a la oficina del sheriff para reconstruir la secuencia de los hechos.

"Esta es una tragedia indescriptible que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Pero haremos todo lo posible por encontrar respuestas y honrar la memoria de las víctimas", expresó el capitán Sparks.