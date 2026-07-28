El partido de Lula pidió que se investigue el viaje de Milei a San Pablo

EL PT presentó una denuncia ante la fiscalía electoral de Brasil para investigar la visita del Presidente para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro.
El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula da Silva presentó una denuncia ante la fiscalía electoral de Brasil en la que solicita que se investiguen las circunstancias de la visita Javier Milei a San Pablo.
El Presidente respaldó el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, donde dio un discurso plagado de insultos contra Lula y un juez de la Corte Suprema.
En el escrito, el PT sostiene que corresponde abrir una investigación en nombre de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros candidatos y la normalidad del proceso electoral. La presencia de Milei en el acto partidario, remarca la denuncia, “no constituyó un episodio aislado ni una participación meramente accesoria”.
Para el PT, el episodio configura “indicios de injerencia externa indebida” en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre. El escrito apela, además, a un argumento más conceptual: sostiene que la soberanía nacional “se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno”, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca “libre de influencias institucionales externas”.
Piden que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística. En este contexto, desde el entorno de Milei aseguran que los gastos los pago el gobierno argentino.
Cuatro de las principales entidades representativas de la comunidad jurídica de Brasil repudiaron las "agresiones verbales" de Javier Milei, contra la Corte Suprema brasileña y, en particular, contra el juez Alexandre de Moraes.
La Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (Anamatra), la Asociación Paulista de Magistrados (Apamagis) y el Instituto de Abogados de San Paulo (IASP) se pronunciaron a través de una serie de notas, divulgadas este martes por el propio Supremo Tribunal Federal.
Ajufe manifestó su "extrema preocupación" por las ofensas proferidas por Milei durante su discurso en el mitin del senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.
La entidad subrayó que el "ataque, realizado en suelo brasileño, no recae sobre un individuo" en particular, sino "sobre una decisión tomada por un magistrado en el ejercicio de su cargo".
Y manifestó que, en una democracia, las decisiones judiciales pueden ser "apeladas" o "cuestionadas" de "muchas formas legítimas", pero que "sustituir el argumento por la ofensa no es una de ellas".
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