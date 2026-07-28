El partido de Lula pidió que se investigue el viaje de Milei a San Pablo

Piden que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística. En este contexto, desde el entorno de Milei aseguran que los gastos los pago el gobierno argentino.

Las críticas de Milei a Lula renovaron las tensiones políticas entre ambos gobiernos (Imagen generada con IA).

La comunidad jurídica brasileña condena las "agresiones verbales" de Milei

Cuatro de las principales entidades representativas de la comunidad jurídica de Brasil repudiaron las "agresiones verbales" de Javier Milei, contra la Corte Suprema brasileña y, en particular, contra el juez Alexandre de Moraes.

La Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (Anamatra), la Asociación Paulista de Magistrados (Apamagis) y el Instituto de Abogados de San Paulo (IASP) se pronunciaron a través de una serie de notas, divulgadas este martes por el propio Supremo Tribunal Federal.

Ajufe manifestó su "extrema preocupación" por las ofensas proferidas por Milei durante su discurso en el mitin del senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

La entidad subrayó que el "ataque, realizado en suelo brasileño, no recae sobre un individuo" en particular, sino "sobre una decisión tomada por un magistrado en el ejercicio de su cargo".

Y manifestó que, en una democracia, las decisiones judiciales pueden ser "apeladas" o "cuestionadas" de "muchas formas legítimas", pero que "sustituir el argumento por la ofensa no es una de ellas".