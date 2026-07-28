Terremoto de 7,1 en Japón: hay al menos un muerto, decenas de heridos y desaparecidos

En paralelo, los servicios de emergencia respondieron a cientos de llamados por incendios, edificios dañados y personas atrapadas. También se reportó el derrumbe de al menos 12 viviendas, cuatro de ellas con ocupantes en su interior.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que existen múltiples heridos y señaló que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico. "Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales", indicó la mandataria, quien además informó que hubo daños en rutas, puentes e infraestructura.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de pánico, personas evacuando edificios entre gritos, estructuras que colapsan y fuertes sacudidas que se sintieron incluso en el aeropuerto de Aso Kumamoto, donde varios vuelos fueron cancelados o desviados.

| Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto, Japón. pic.twitter.com/JvvV4qSrsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

Pese a la magnitud del terremoto, las autoridades informaron que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región. Sin embargo, más de 45.000 hogares permanecen sin electricidad mientras continúan las tareas para restablecer los servicios.

Japón, ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica. Aun así, el fuerte movimiento dejó importantes daños y mantiene en alerta a las autoridades por posibles réplicas y la evolución de la situación en Kumamoto.