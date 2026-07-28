Terremoto de 7,1 en Japón: hay al menos un muerto, decenas de heridos y desaparecidos

El fuerte sismo en Kumamoto provocó derrumbes, incendios y una explosión en un centro comercial. Buscan a entre 20 y 30 personas atrapadas.
El potente terremoto de magnitud 7,1 que sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, dejó un escenario de destrucción con edificios derrumbados, incendios, cortes de energía y una tragedia que podría agravarse con el correr de las horas. Una explosión registrada en un centro comercial provocó al menos un muerto, unos 80 heridos y decenas de desaparecidos.
El sismo ocurrió a las 16.27 (hora local), con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad en la isla de Kyushu. Tras el movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami por olas de hasta un metro en la costa y las autoridades activaron un amplio operativo de emergencia.
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en el Aeon Mall Kumamoto, ubicado en la ciudad de Kashima, donde una explosión provocó el derrumbe de un sector del edificio. Según informó la cadena pública NHK, al menos una persona murió, unas 80 resultaron heridas y entre 20 y 30 empleados permanecen desaparecidos bajo los escombros.
Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes, mientras la Policía local advirtió que existe el temor de que la cantidad de víctimas fatales aumente a medida que avancen las tareas de búsqueda.
En paralelo, los servicios de emergencia respondieron a cientos de llamados por incendios, edificios dañados y personas atrapadas. También se reportó el derrumbe de al menos 12 viviendas, cuatro de ellas con ocupantes en su interior.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que existen múltiples heridos y señaló que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico. "Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales", indicó la mandataria, quien además informó que hubo daños en rutas, puentes e infraestructura.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de pánico, personas evacuando edificios entre gritos, estructuras que colapsan y fuertes sacudidas que se sintieron incluso en el aeropuerto de Aso Kumamoto, donde varios vuelos fueron cancelados o desviados.
Pese a la magnitud del terremoto, las autoridades informaron que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región. Sin embargo, más de 45.000 hogares permanecen sin electricidad mientras continúan las tareas para restablecer los servicios.
Japón, ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica. Aun así, el fuerte movimiento dejó importantes daños y mantiene en alerta a las autoridades por posibles réplicas y la evolución de la situación en Kumamoto.