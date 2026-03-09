Irán advierte que el petróleo podría superar los 200 dólares si sigue la escalada militar

Un vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán responsabilizó a Estados Unidos e Israel por ataques contra infraestructura energética.
Explosiones e incendio en depósitos de combustible en Teherán tras un ataque registrado el 8 de marzo.
Irán es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, con vastas reservas y una infraestructura energética estratégica que le otorga influencia geopolítica significativa.
Un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que la escalada militar en Oriente Medio podría tener consecuencias directas en el mercado energético mundial. Según el funcionario, si continúan los ataques contra la infraestructura petrolera iraní, el precio del petróleo podría superar los 200 dólares por barril.
El mensaje fue difundido este lunes por medios estatales iraníes en el que la Guardia responsabilizó a Estados Unidos y Israel por operaciones contra instalaciones de combustible, energía y servicios que abastecen a la población.
La advertencia ocurre después de un ataque ocurrido el 8 de marzo, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon depósitos de petróleo en Teherán.
El hecho provocó explosiones sucesivas, incendios de gran magnitud y la destrucción de tanques de almacenamiento y vehículos que transportaban combustible. Durante varias horas una columna de humo negro se mantuvo visible sobre la capital iraní.
El vocero sostuvo que hasta el momento Irán evitó responder con ataques similares. Explicó que esa decisión se tomó para no afectar a los países musulmanes de la región, aunque afirmó que las fuerzas iraníes cuentan con información y capacidad para atacar instalaciones energéticas si la situación se agrava.
Mientras se desarrollaban estos hechos, el precio del crudo Brent, referencia internacional del mercado, registró una fuerte suba que desde el 9 de marzo superó los 110 dólares por barril.
La cifra representa un aumento de más del 14 % respecto del día anterior, además, en el último mes el Brent acumuló una suba superior al 50 % frente al mismo período del año pasado.
Especialistas del sector energético advierten que Oriente Medio concentra una parte clave de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier escalada militar en la zona puede impactar directamente en el precio global de la energía.
