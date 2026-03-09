Donald Trump: "La guerra con Irán está prácticamente cerrada"

Trump se mostró confiado sobre el rumbo del conflicto, al considerar que Irán "no tiene Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", destacó.

En una entrevista con la cadena CBS News, el líder republicano dijo estar "pensando en tomar el control" del estrecho de Ornuz, situado entre la península Arábiga e Irán, y considerado una de las principales rutas comerciales de combustibles del mundo.

El mandatario fue más allá en sus declaraciones y amenazó a Irán si interfiere esa vía navegable. "Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale. no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", advirtió.

Al ser consultado por el nuevo líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, aseguró que "no tiene ningún mensaje" para el hijo y sucesor de Alí Jamenei, muerto en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Sobre el final del conflicto en Medio Oriente, Trump evaluó que podría depender en gran medida de su propia decisión política. "Que termine está en mi mente, no en la de los demás", remarcó.

Trump afirmó que "quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo". Donald Trump renovó sus amenazas contra Irán.

La respuesta de Irán a Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo este lunes que su país "tiene muchas sorpresas reservadas" para EE.UU. y analizó que, tras nueve días de operaciones en Medio Oriente, el precio del petróleo se ha duplicado y el de las mercancías se disparó".

"Sabemos que EE.UU. está conspirando en contra de nuestro petróleo y sitios nucleares con la esperanza de contener un enorme choque inflacionario", comentó en su cuenta de la red social X, y agregó que "Irán está totalmente preparado. Nosotros también tenemos reservadas muchas sorpresas".

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y algunas otras ciudades iraníes, durante los cuales mataron al líder iraní supremo Alí Jamenei, a importantes comandantes militar y a civiles. Irán respondió con una oleada de ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.