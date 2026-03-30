Irán endureció su postura y advirtió que lanzará una respuesta "irreversible

En respuesta a las amenazas, Teherán reforzó su defensa con un sistema en capas que incluye misiles tierra-aire portátiles y la instalación de minas en zonas sensibles, especialmente en las costas. El despliegue apunta a dificultar cualquier operación anfibia.

Ataques y contraataques

La tensión se disparó tras los bombardeos realizados a fines de febrero por Estados Unidos e Israel, que tuvieron como objetivo instalaciones iraníes y provocaron la muerte de altos dirigentes políticos y militares.

Desde entonces, Irán respondió con una serie de ofensivas que fueron escalando en intensidad. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber alcanzado objetivos estratégicos en bases vinculadas a ambos países.

Según el propio organismo, fueron impactados “centros de mando, hangares de drones, almacenes de armamento y escondites de personal militar y pilotos”, en el marco de una nueva fase de su operación militar. Para estos ataques se utilizaron misiles balísticos, tanto de combustible líquido como sólido, y drones.

El conflicto ya tiene consecuencias más allá del plano militar. Irán avanzó con un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas del mundo.

La interrupción parcial del tránsito marítimo generó una inmediata reacción en los mercados internacionales, con subas en los precios de los combustibles y preocupación por el abastecimiento.

Con amenazas explícitas, operaciones militares en curso y un enclave estratégico en disputa, la situación se mantiene en un punto crítico.