Caso Mila Yankelevich: el capitán de la barcaza busca eludir el juicio

Hasta el momento no trascendieron los detalles del acuerdo, ni cuál podría ser la condena máxima que enfrentaría Yusiel López Insua, por lo pronto se especula con que esa información se conocería el próximo 21 de julio.

El accidente que terminó en tragedia fue el 28 de julio de 2025, frente a las islas Hibiscus cerca del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada impactó de lleno contra un pequeño velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, en donde viajaban cinco niñas y una instructora.

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A consecuencia del choque murieron tres menores, la argentina Mila Yankelevich -de siete años-; la chilena Erin Victoria Ko Han -de 13- y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense con familia argentina que falleció días después en el hospital. Otras dos menores resultaron heridas.

La Guardia Costera investigó el accidente y luego envió el caso al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo contra todos los involucrados de la empresa de remolque.

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Las autoridades no pudieron determinar que el capitán de la embarcación estuviera bajo efectos de alcohol o drogas al momento del accidente, pero la acusación sostiene que estaba utilizando su celular mientras conducía y que la embarcación no contaba con sistemas adecuados de visión, como cámaras o radares.