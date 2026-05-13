Caso Mila Yankelevich: el capitán de la barcaza busca eludir el juicio

En el accidente -que ocurrió el 28 de julio de 2025- murieron tres menores, entre ellas la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.
Yusiel López Insua, el capitán de la embarcación que chocó contra el pequeño velero donde murió Mila -nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich- y dos compañeros más de la colonia de verano, intenta alcanzar un acuerdo de culpabilidad y de esta manera evitar un juicio por homicidio culposo en la ciudad de Miami.
La defensa de ciudadano estadounidense de 46 años, que manejaba la barcaza dedicada al transporte de materiales y basura marítima, negocia con la Justicia un entendimiento que impediría que las familias de las víctimas deban atravesar un proceso judicial.
“El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia” expresó el abogado del acusado en declaraciones reproducidas en varias cadenas de noticias de la Costa Este de Estados Unidos.
Hasta el momento no trascendieron los detalles del acuerdo, ni cuál podría ser la condena máxima que enfrentaría Yusiel López Insua, por lo pronto se especula con que esa información se conocería el próximo 21 de julio.
El accidente que terminó en tragedia fue el 28 de julio de 2025, frente a las islas Hibiscus cerca del puerto de Miami, cuando una barcaza remolcada impactó de lleno contra un pequeño velero perteneciente al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, en donde viajaban cinco niñas y una instructora.
A consecuencia del choque murieron tres menores, la argentina Mila Yankelevich -de siete años-; la chilena Erin Victoria Ko Han -de 13- y Arielle Mazi Buchman, una niña estadounidense con familia argentina que falleció días después en el hospital. Otras dos menores resultaron heridas.
La Guardia Costera investigó el accidente y luego envió el caso al Departamento de Justicia bajo la figura de homicidio culposo contra todos los involucrados de la empresa de remolque.
Las autoridades no pudieron determinar que el capitán de la embarcación estuviera bajo efectos de alcohol o drogas al momento del accidente, pero la acusación sostiene que estaba utilizando su celular mientras conducía y que la embarcación no contaba con sistemas adecuados de visión, como cámaras o radares.
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