El líder supremo de Irán agradeció a Irak por su apoyo en la guerra

La falta de apariciones públicas generó dudas incluso a nivel internacional. El expresidente Donald Trump llegó a poner en duda si continúa con vida, mientras que desde Irán sostienen que se encuentra en recuperación por heridas sufridas durante un ataque. En ese contexto, la televisión estatal iraní difundió imágenes atribuidas a Jamenei, aunque sin precisar fechas, en un intento por confirmar su situación.