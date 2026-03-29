El líder supremo de Irán agradeció a Irak por su apoyo en la guerra

Mojtaba Jamenei envió un mensaje desde la clandestinidad y mantiene su ausencia pública tras asumir el poder.
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, agradeció a Irak por su respaldo en la guerra contra Estados Unidos e Israel. El mensaje fue difundido por medios oficiales de Teherán y marca una de sus primeras comunicaciones desde que asumió el poder, sin apariciones públicas.
Según la agencia ISNA, Jamenei expresó su gratitud al pueblo iraquí y a su principal autoridad religiosa, Ali al-Sistani, por su postura frente al conflicto, quien, con base en la ciudad de Nayaf, había calificado semanas atrás como “una guerra injusta” la ofensiva contra Irán.
El actual líder iraní sucedió a su padre, Ali Jamenei, tras su muerte en el inicio de los ataques el 28 de febrero. Desde entonces, se limitó a emitir comunicados escritos, lo que alimentó especulaciones sobre su estado y paradero en medio de la escalada regional.
La falta de apariciones públicas generó dudas incluso a nivel internacional. El expresidente Donald Trump llegó a poner en duda si continúa con vida, mientras que desde Irán sostienen que se encuentra en recuperación por heridas sufridas durante un ataque. En ese contexto, la televisión estatal iraní difundió imágenes atribuidas a Jamenei, aunque sin precisar fechas, en un intento por confirmar su situación.
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