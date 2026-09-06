Irán intensificó su ofensiva: atacó un portaviones y un destructor de Estados Unidos

En un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria advirtió que "cualquier movimiento enemigo recibirá una respuesta contundente", en relación a los ataques que Washington realizó el último sábado sobre tres petroleros iraníes.

"Las normas del juego han cambiado"

El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, recalcó este domingo que Estados Unidos "debe entender antes de que sea demasiado tarde" que "las normas del juego han cambiado", al tiempo que advirtió de golpes "más rápidos e intensos" en respuesta a cualquier ataque por parte de las tropas norteamericanas.

"Si no lo han entendido ya, deberían entender antes de que sea demasiado tarde que las normas del juego han cambiado y que, desde ahora, cualquier violación de los intereses y la seguridad de Irán recibirán una respuesta más rápida, más dura y más dolorosa", insistió.

"Los estadounidenses deberían haber entendido que la era de la 'respuesta proporcionada' ha terminado y que nuestros golpes contra las bases del agresor en las últimas operaciones fueron sólo el inicio", agregó en referencia al último intercambio de ataques tras los recientes bombardeos por parte de Estados Unidos.