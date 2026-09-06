Irán intensificó su ofensiva: atacó un portaviones y un destructor de Estados Unidos

Ambos buques sufrieron daños y debieron salir del estrecho de Ormuz, según comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica. La ofensiva fue en respuesta al ataque de EE.UU. contra tres petroleros de Irán.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CRGI) informó este domingo sobre una ofensiva con misiles balísticos contra un portaviones y un destructor estadounidense que navegaban por el estrecho de Ormuz. Con esta acción, Irán elevó a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.
Según el régimen de Teherán, el ataque fue realizado a través de su Fuerza Aeroespacial y ambos buques resultaron dañados, por lo que se vieron obligados a huir de la zona de conflicto ante el temor de una nueva arremetida.
En su comunicado, la CRGI señaló que los buques de guerra norteamericanos participaban en acciones hostiles contra embarcaciones iraníes. Asimismo, destacaron que el hecho de que el CENTCOM confirmara esta operación, es una "prueba fehaciente de la derrota estratégica" de EE.UU. y del poder ofensivo del CGRI.
Previamente, el CRGI había difundido imágenes "sin precedentes" que mostraban los ataques realizados contra embarcaciones que violaron las normas de navegación en el estrecho de Ormuz.
En un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria advirtió que "cualquier movimiento enemigo recibirá una respuesta contundente", en relación a los ataques que Washington realizó el último sábado sobre tres petroleros iraníes.
El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, recalcó este domingo que Estados Unidos "debe entender antes de que sea demasiado tarde" que "las normas del juego han cambiado", al tiempo que advirtió de golpes "más rápidos e intensos" en respuesta a cualquier ataque por parte de las tropas norteamericanas.
"Si no lo han entendido ya, deberían entender antes de que sea demasiado tarde que las normas del juego han cambiado y que, desde ahora, cualquier violación de los intereses y la seguridad de Irán recibirán una respuesta más rápida, más dura y más dolorosa", insistió.
"Los estadounidenses deberían haber entendido que la era de la 'respuesta proporcionada' ha terminado y que nuestros golpes contra las bases del agresor en las últimas operaciones fueron sólo el inicio", agregó en referencia al último intercambio de ataques tras los recientes bombardeos por parte de Estados Unidos.