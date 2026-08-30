EE.UU. bombardeó una isla de Irán cercana al estrecho de Ormuz

El Ejército de EE.UU. destruyó dos plataformas de Irán preparadas para lanzar cohetes con minas marinas en el estrecho de Ormuz, según fuentes de Washington.
Estados Unidos volvió a atacar un objetivo militar de Irán y elevó nuevamente la tensión en Medio Oriente. El Ejército estadounidense ejecutó durante este domingo un ataque con drones contra la isla iraní de Larak, donde destruyó dos plataformas preparadas para lanzar cohetes cargados con minas marinas destinadas al estratégico estrecho de Ormuz, según informó un funcionario estadounidense a CNN.
El ataque representa la primera ofensiva de Washington contra un objetivo iraní de la que se tiene constancia desde finales de julio, cuando fueron bombardeados decenas de objetivos militares vinculados con la Guardia Revolucionaria.
De acuerdo con la fuente estadounidense, las fuerzas de Washington detectaron que Irán se preparaba para utilizar los lanzacohetes con el objetivo de colocar minas en el agua y afectar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La zona constituye un punto estratégico para el comercio internacional, debido a que por allí circula una parte significativa de los hidrocarburos que se exportan a nivel global.
El presidente Donald Trump había advertido días atrás que Estados Unidos no permitiría nuevas operaciones de minado en esa vía marítima. El mandatario aseguró que el Comando Central estadounidense (CENTCOM) había completado el desminado de las rutas internacionales y amenazó con destruir “de inmediato y de manera sistemática” cualquier embarcación que intentara colocar nuevos explosivos.
La ofensiva fue confirmada también por medios iraníes como Fars y Tasnim, vinculados con la Guardia Revolucionaria. Un portavoz de ese cuerpo de élite calificó el ataque como una “agresión terrorista” y aseguró que será “castigado”. En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria describió la operación estadounidense como un “error estratégico y fatal”.
Según la versión difundida desde Teherán, el ataque dejó muertos y heridos, aunque hasta el momento no se informaron cifras oficiales.
La isla de Larak está ubicada en la parte norte del estrecho de Ormuz, una zona de enorme importancia estratégica por su cercanía con las principales rutas de transporte de petróleo y gas del Golfo Pérsico.
El nuevo episodio se produce después del fracaso de las conversaciones destinadas a alcanzar una salida negociada al conflicto entre Washington y Teherán. Tras la expiración del alto el fuego y del plazo de 60 días previsto para intentar avanzar hacia un acuerdo, la administración Trump había anunciado un nuevo paquete de fuertes sanciones contra Irán.
La decisión parecía marcar un regreso a la estrategia de presión económica sobre el régimen iraní. Sin embargo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había aclarado posteriormente que el Pentágono no descartaba recurrir nuevamente a “ataques cinéticos” si consideraba que eran necesarios.
El ataque sobre Larak confirma ahora que Washington mantiene abierta la opción militar, mientras crece la preocupación internacional por la seguridad del estrecho de Ormuz y por una posible nueva escalada del conflicto.
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