EE.UU. bombardeó una isla de Irán cercana al estrecho de Ormuz

La ofensiva fue confirmada también por medios iraníes como Fars y Tasnim, vinculados con la Guardia Revolucionaria. Un portavoz de ese cuerpo de élite calificó el ataque como una “agresión terrorista” y aseguró que será “castigado”. En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria describió la operación estadounidense como un “error estratégico y fatal”.

Según la versión difundida desde Teherán, el ataque dejó muertos y heridos, aunque hasta el momento no se informaron cifras oficiales.

La isla de Larak está ubicada en la parte norte del estrecho de Ormuz, una zona de enorme importancia estratégica por su cercanía con las principales rutas de transporte de petróleo y gas del Golfo Pérsico.

Fracaso de negociaciones

El nuevo episodio se produce después del fracaso de las conversaciones destinadas a alcanzar una salida negociada al conflicto entre Washington y Teherán. Tras la expiración del alto el fuego y del plazo de 60 días previsto para intentar avanzar hacia un acuerdo, la administración Trump había anunciado un nuevo paquete de fuertes sanciones contra Irán.

La decisión parecía marcar un regreso a la estrategia de presión económica sobre el régimen iraní. Sin embargo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, había aclarado posteriormente que el Pentágono no descartaba recurrir nuevamente a “ataques cinéticos” si consideraba que eran necesarios.

El ataque sobre Larak confirma ahora que Washington mantiene abierta la opción militar, mientras crece la preocupación internacional por la seguridad del estrecho de Ormuz y por una posible nueva escalada del conflicto.