El Reino Unido se une en contra del reclamo de Milei por Malvinas: "Está equivocado"

El gobierno británico salió en tromba a recalcar que las Islas Malvinas "son británicas" y reiterar su compromiso con el archipiélago como "absoluto e inquebrantable", después de que Milei, apuntara a "vientos de cambio favorables" sobre la disputa y anunciara sanciones para petroleras que operen en la zona sin permiso de la Casa Rosada.

En un mensaje por cadena nacional, el líder de La Libertad Avanza se refirió a las islas como "territorio argentino bajo ocupación británica" y aludió a las recientes declaraciones por parte de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en las que apuntaba a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía del archipiélago.

"Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", dijo el ministro de Defensa británico, Wes Streeting.

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión" al respecto", opinó

"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", afirmó el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, usando el nombre que da Londres al archipiélago.

"Las Islas Falkland son británicas porque los residentes de las Islas Falkland eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", zanjó a través de un mensaje publicado en redes sociales.