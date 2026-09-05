El Reino Unido se une en contra del reclamo de Milei por Malvinas: "Está equivocado"

La oposición se manifestó en línea con el discurso del gobierno laborista. "Cada vez admiro menos a Milei, porque quiere recurrir a amenazas contra el Reino Unido para resolver sus problemas internos", dijo la líder del Partido Conservador.
La jefa de la oposición y líder de los 'tories' en Reino Unido, Kemi Badenoch, consideró que el reclamo de las Islas Malvinas por parte del presidente Javier Milei evidencia una "debilidad" de la Argentina que no actúa como "un país fuerte".
"Milei se equivoca. Las Falklands (denominación inglesa de las Malvinas) son británicas. Mientras los habitantes de las Falklands quieran ser británicos, las Falklands serán británicas", subrayó Badenoch, en declaraciones recogidas por la cadena Sky News. Sus afirmaciones fueron en línea con el Ejecutivo laborista de Andy Burnham.
En ese sentido, la líder del Partido Conservador se desmarcó de Milei, insistiendo en que trata de espolear la política interna azuzando la cuestión de las Islas Malvinas; archipiélago en disputa que desencadenó una guerra de diez semanas en 1982 tras el desembarco de la Armada argentina en las islas.
"Cada vez admiro menos a Javier Milei porque quiere recurrir a amenazas contra Reino Unido para resolver sus problemas internos. Eso no es lo que hace un país fuerte. Eso es lo que hace un país débil", insistió.
El gobierno británico salió en tromba a recalcar que las Islas Malvinas "son británicas" y reiterar su compromiso con el archipiélago como "absoluto e inquebrantable", después de que Milei, apuntara a "vientos de cambio favorables" sobre la disputa y anunciara sanciones para petroleras que operen en la zona sin permiso de la Casa Rosada.
En un mensaje por cadena nacional, el líder de La Libertad Avanza se refirió a las islas como "territorio argentino bajo ocupación británica" y aludió a las recientes declaraciones por parte de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en las que apuntaba a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía del archipiélago.
"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay discusión" al respecto", opinó
"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", afirmó el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, usando el nombre que da Londres al archipiélago.
"Las Islas Falkland son británicas porque los residentes de las Islas Falkland eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", zanjó a través de un mensaje publicado en redes sociales.
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