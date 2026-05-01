Milei, personificado como Lego, se felicitó a sí mismo por el Día del Trabajador

La difusión del mensaje coincidió con un contexto de deterioro en los indicadores de imagen del Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella junto a Poliarquía Consultores, registró en abril una caída del 12,1% respecto de marzo y se ubicó en 2,02 puntos.

Se trató de la cuarta baja mensual consecutiva y del nivel más bajo desde la asunción presidencial de Milei. El informe también señaló que la confianza actual se mantiene un 40,9% por encima de la registrada durante la gestión de Alberto Fernández en abril de 2022, aunque quedó apenas por debajo de los niveles observados en abril de 2018 durante el mandato de Mauricio Macri.

milei enojado El presidente Javier Milei y un enfrentamiento sin fin con el periodismo.

Entre los componentes del índice, el rubro “Eficiencia” mostró el retroceso más pronunciado, con una caída del 21,4%. También descendió un 17,2% la evaluación general del Gobierno. El atributo mejor valorado continuó siendo la honestidad, aunque también registró una baja del 8,4%.

El estudio detectó además diferencias marcadas según los sectores sociales y etarios. El segmento de entre 30 y 49 años fue el que más redujo su nivel de confianza en el Gobierno, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 años fueron el único grupo que mostró una leve mejora en relación con el mes anterior.

El informe también reflejó una fuerte polarización: quienes consideran que la economía mejorará mantienen niveles altos de apoyo al Gobierno, mientras que entre quienes prevén un empeoramiento predomina un rechazo casi total a la gestión presidencial