Tensión en Medio Oriente: llegó un portaaviones de EE.UU. e Irán lanzó una advertencia

El portaaviones, junto con tres destructores, "está actualmente desplegado en el Oriente Medio para promover la seguridad y estabilidad regional", afirmó el Comando Central de Estados Unidos en las redes sociales.

El grupo de ataque se encontraba en el Océano Índico, según el Comando Central, y no en el Mar Arábigo, que limita con Irán. Esto traerá miles de militares adicionales a la región, que no ha tenido un portaaviones estadounidense desde que el USS Gerald R. Ford fue sacado de allí en octubre para llevarlo al Caribe como parte de una campaña de presión sobre el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

image El portaaviones USS Abraham Lincoln ya está en Medio Oriente.

Trump dijo a los periodistas la semana pasada que los barcos fueron enviados a la región "por si acaso". "Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla", expresó.

Anteriormente, el líder republicano había amenazado con una acción militar si Irán realizaba ejecuciones masivas de prisioneros o mataba a manifestantes pacíficos durante la represión de las protestas a finales de diciembre. Según activistas, al menos 5.973 personas murieron y más de 41.800 fueron detenidas. La cifra oficial de muertos en Irán es mucho menor, con 3.117 fallecidos.

Más recientemente, Trump pareció retractarse al afirmar que Irán canceló las ejecuciones de 800 manifestantes detenidos. No detalló la fuente de ese dato, que el principal fiscal de Irán calificó de "completamente falsa".

Sin embargo, Trump parece estar manteniendo sus opciones abiertas. El jueves a bordo del Air Force One, advirtió que cualquier nuevo ataque militar haría que los ataques del año pasado "parezcan insignificantes" si el gobierno procede con ejecuciones de manifestantes.

El portaaviones alberga múltiples escuadrones de aviones, incluidos cazas F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet. Los destructores traen además cientos de misiles, que podrían incluir docenas de misiles de crucero Tomahawk.

Además del portaaviones y su equipo, el ejército de Estados Unidos informó que el caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ahora tiene presencia en la región.

Analistas que siguen datos de seguimiento de vuelos han notado que docenas de aviones estadounidenses de carga militar también se dirigen a la región.

La actividad es similar a la del año pasado, cuando Estados Unidos trasladó equipo de defensa aérea, incluido un sistema de misiles Patriot, en anticipación de un contraataque iraní tras el bombardeo de tres sitios nucleares. Irán lanzó más de una docena de misiles a la Base Aérea de Al Udeid días después de los ataques.

Sin título-1 Irán amenazó a Estados Unidos con un ataque "letal" a sus bases militares

La dura advertencia de Irán

Tras conocerse la llegada del portaaviones, Irán advirtió que responderá de forma “contundente” ante cualquier agresión de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán habló sobre una “respuesta contundente” que provocará “arrepentimiento ante cualquier agresión”. El portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, afirmó que Irán tiene “confianza en sus propias capacidades”.