Un ministro israelí le pidió a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina en Malvinas

Así lo hizo Itamar Ben Gvir, quien está al frente del Ministerio de Seguridad Interior y lidera el partido ultraderechista Hogar Judío. Reclamó sanciones al Reino Unido mientras continúe la ocupación de Malvinas.
El ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Itamar Ben Gvir, pidió este lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e insistió en imponer sanciones al Reino Unido por la usurpación del archipiélago.
"Es el momento de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado que los británicos robaron violentamente al pueblo argentino", sostuvo el funcionario en la red social X.
Ben Gvir denunció que "los británicos no sólo se conforman con ocupar este territorio, sino que también realizan perforaciones petroleras y roban el dinero del pueblo argentino". Por esta razón, instó a Netanyahu a "reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas e imponer sanciones al Reino Unido mientras continúe la ocupación".
De esta manera, Ben Gvir se sumó al ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, que horas atrás había reclamado la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey. "¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical, que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel", publicó en sus redes sociales.
Hace una semana, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, apoyó el reclamo argentino sobre la soberanía en Malvinas. Lo hizo en un posteo desde su cuenta de X, acompañado de un informe del diario The Telegraph sobre un posible cambio de postura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina”, publicó el hijo del premier. En septiembre de 2025 se había expresado en la misma línea: "¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.
Por otro lado, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, hizo referencia a las Islas Malvinas en un debate con el Reino Unido sobre soberanía y territorios en disputa. “¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o New York, pero no en la cuna de nuestra civilización? La antigua Jerusalén, que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El. Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos las llaman Islas Malvinas. Una disputa que no resolvieron con Argentina", advirtió Sa’ar.
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