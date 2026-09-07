Un ministro israelí le pidió a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina en Malvinas

"Las Malvinas pertenecen a Argentina"

Hace una semana, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, apoyó el reclamo argentino sobre la soberanía en Malvinas. Lo hizo en un posteo desde su cuenta de X, acompañado de un informe del diario The Telegraph sobre un posible cambio de postura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina”, publicó el hijo del premier. En septiembre de 2025 se había expresado en la misma línea: "¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.

Por otro lado, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, hizo referencia a las Islas Malvinas en un debate con el Reino Unido sobre soberanía y territorios en disputa. “¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o New York, pero no en la cuna de nuestra civilización? La antigua Jerusalén, que ustedes llaman Jerusalén Este, Shiloh, Hebrón y Bet-El. Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos las llaman Islas Malvinas. Una disputa que no resolvieron con Argentina", advirtió Sa’ar.