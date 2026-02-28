Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque con misiles contra Irán

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo Netanyahu en un mensaje en video difundido coincidiendo con el aviso de que Irán respondió con misiles al ataque israelí en su territorio.

Irán ataque israel M 28 02 26

Explosiones en varias ciudades de Irán

Los medios oficiales de Irán informaron de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa este sábado.

Según la agencia IRNA, además de las explosiones que tuvieron lugar en diversos puntos de la capital iraní, también se han reportado estallidos en las ciudades de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).

Anteriormente los medios habían informado de explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciara que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortara su señal.

La agencia Mehr, a su vez, indicó que los teléfonos móviles dejaron de funcionar en algunas zonas de la capital, mientras algunos ciudadanos confirmaron a la prensa que no pueden realizar llamadas con sus celulares y que su internet se cortó.

Las explosiones se escucharon después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que Israel había lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí.

Trump: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"

Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación de su país en los ataques contra Irán y aseguró que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Este ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para el lunes.

Esas negociaciones se mantienen bajo la amenaza militar de Estados Unidos, que aseguró que atacaría al país persa si no se alcanzaba un acuerdo, para lo cual realizó en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde 2003.

Israel ya comenzó una guerra con Irán el pasado junio, que se prolongó durante 12 días, en los cuales bombardeó a diario objetivos militares, nucleares y civiles, que se cobraron la vida de más de 1.000 personas. Irán respondió con ataques con misiles balísticos que mataron a una treintena de israelíes.

Con información de EFE, AFP, AP e IRNA