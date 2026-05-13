Alerta en Francia: confinan un crucero con más de 1.700 personas por un posible brote de norovirus

El barco quedó aislado en el puerto de Burdeos tras la muerte de un pasajero de 90 años y casi 50 casos con síntomas gastrointestinales.
Más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero fueron confinados este miércoles en el puerto de Burdeos, en Francia, por un posible brote de norovirus, luego de la muerte de un pasajero de 90 años y la aparición de decenas de casos con síntomas gastrointestinales.
El buque, operado por la compañía Ambassador Cruise Line, había llegado el martes a la ciudad francesa tras recorrer las islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest. A bordo viajaban 1.233 pasajeros, en su mayoría provenientes del Reino Unido e Irlanda.
Las autoridades sanitarias francesas informaron que cerca de 50 personas presentaron vómitos, diarrea y dolor abdominal, síntomas compatibles con el norovirus, uno de los virus más comunes detrás de los brotes de gastroenteritis en espacios cerrados.
Aunque las primeras pruebas realizadas en el barco dieron negativo, continúan los análisis en hospitales de Burdeos para confirmar el origen del brote. Por el momento, tampoco se descarta una posible contaminación alimentaria.
El mayor pico de casos se registró el 11 de mayo, cuando el crucero se encontraba en la ciudad francesa de Brest. El pasajero fallecido murió antes de arribar a ese puerto.
El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y suele provocar cuadros de gastroenteritis aguda con vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en pocos días y rara vez resultan mortales, salvo en personas de riesgo o de edad avanzada.
Los especialistas advierten que este tipo de virus se transmite con facilidad a través del contacto directo entre personas, superficies contaminadas o alimentos infectados, especialmente mariscos crudos o mal cocidos.
Los brotes son frecuentes en entornos cerrados y con alta circulación de personas, como cruceros, hoteles u hospitales, debido a la facilidad de contagio incluso antes de la aparición de síntomas.
Desde la compañía de cruceros aseguraron que activaron “protocolos reforzados de saneamiento y prevención” apenas se detectaron los primeros casos. Entre las medidas adoptadas figuran una mayor desinfección de áreas comunes, controles sanitarios y recomendaciones permanentes de higiene para los pasajeros.
comentar