Alerta en Francia: confinan un crucero con más de 1.700 personas por un posible brote de norovirus

El mayor pico de casos se registró el 11 de mayo, cuando el crucero se encontraba en la ciudad francesa de Brest. El pasajero fallecido murió antes de arribar a ese puerto.

El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y suele provocar cuadros de gastroenteritis aguda con vómitos intensos, diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en pocos días y rara vez resultan mortales, salvo en personas de riesgo o de edad avanzada.

Los especialistas advierten que este tipo de virus se transmite con facilidad a través del contacto directo entre personas, superficies contaminadas o alimentos infectados, especialmente mariscos crudos o mal cocidos.

Los brotes son frecuentes en entornos cerrados y con alta circulación de personas, como cruceros, hoteles u hospitales, debido a la facilidad de contagio incluso antes de la aparición de síntomas.

Desde la compañía de cruceros aseguraron que activaron “protocolos reforzados de saneamiento y prevención” apenas se detectaron los primeros casos. Entre las medidas adoptadas figuran una mayor desinfección de áreas comunes, controles sanitarios y recomendaciones permanentes de higiene para los pasajeros.