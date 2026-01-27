El Reloj del Juicio Final quedó a 85 segundos de la medianoche, el punto más crítico de la historia

“La Humanidad no ha avanzado lo suficiente en lo que respecta al riesgo existencial que nos amenaza a todos. Por lo tanto, adelantamos el reloj”, explicó Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del boletín, al comunicar la decisión adoptada por la junta científica y de seguridad del organismo.

Bell sostuvo, además. que los riesgos globales vinculados a las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas son cada vez mayores, y alertó que el tiempo disponible para evitar una catástrofe a escala mundial “se está acabando”.

Reloj del juicio final

En la misma línea, Daniel Holz, presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, expresó su preocupación por la integración no regulada de la inteligencia artificial en los sistemas militares. También advirtió sobre su posible uso indebido para contribuir al desarrollo de amenazas biológicas y a la propagación de desinformación a nivel global.

Creado en 1947

El Reloj del Juicio Final fue creado en 1947 por un grupo de físicos de la Universidad de Chicago, que comenzaron a utilizarlo en la portada del Boletín de Científicos Atómicos como un indicador simbólico de la vulnerabilidad del mundo frente a la proliferación nuclear y el calentamiento global. En su primera aparición, las manecillas marcaban siete minutos antes de la medianoche.

A lo largo de su historia, el reloj fue ajustado en función de distintos acontecimientos internacionales. En 1953, tras las pruebas de armas termonucleares realizadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, se ubicó a dos minutos de la medianoche, una marca a la que volvió en 2018 y 2019. El período considerado más seguro fue 1991, cuando el indicador retrocedió a 17 minutos, tras el final de la "Guerra Fría".

Las decisiones sobre el movimiento de las manecillas son tomadas por la junta del Boletín de Científicos Atómicos junto a expertos invitados, entre ellos varios premios Nobel, que evalúan de manera periódica el nivel de amenaza que enfrenta la humanidad.