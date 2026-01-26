Alex Honnold dijo cuánto le pagó Netflix por escalar el Taipei 101 sin cuerdas

En este contexto, el monto que recibió por participar de un evento global reavivó comparaciones con otros deportes abrió una enorme polémica.

El ascenso al rascacielos Taipei 101, de 508 metros de altura, captó la atención internacional por tratarse de una escalada sin cuerdas ni equipo de protección.

El propio Honnold sorprendió al referirse al pago recibido y definió la suma como “una cantidad embarazosamente pequeña”, especialmente si se la compara con los ingresos habituales de atletas profesionales en Estados Unidos. “Si no hubiera habido espectáculo y solo tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría gratis”, afirmó en declaraciones a The New York Times.

El escalador aclaró que la retribución no estuvo ligada al acto de escalar en sí. “No estoy recibiendo dinero por escalar el edificio. Me pagan por el espectáculo. Estoy escalando el edificio gratis”, dijo.

Consultado sobre si había cobrado millones de dólares, fue tajante: “No. Así que sí, una cantidad embarazosamente pequeña”, y agregó que el monto fue “menos de lo que mi agente aspiraba”.

Según fuentes cercanas a la organización, el pago se ubicó en el rango de los seis dígitos medios en dólares, es decir, entre U$S400.000 y U$S600.000.

La comparación con otros contratos fue reforzada por el propio Honnold, quien mencionó disciplinas tradicionales como el béisbol, donde jugadores con escasa notoriedad pública llegan a acuerdos por u$s170 millones. Frente a esos números, la suma percibida por escalar el Taipei 101 aparece reducida, aun siendo la mayor que obtuvo en su carrera por una sola actividad.