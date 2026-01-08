Estados Unidos: quién era la mujer que un agente de migraciones mató durante un operativo en Minneapolis

La madre de la víctima relató al Minnesota Star Tribune que la familia fue informada del fallecimiento esa misma mañana. “Es una estupidez que la mataran”, expresó, señalando que su hija “probablemente estaba aterrorizada” por la situación con los oficiales. Ganger también dejó claro que su hija “no es parte de nada de eso en absoluto”, refiriéndose a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido”, la describió su madre. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”. En Instagram, Good se presentaba como “poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; que vive en Minneapolis, Minnesota”. Megan Kocher, amiga reciente de Good y su esposa, recordó: “Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”. La definió como “una madre tan cálida y amorosa” y calificó lo ocurrido como “una tragedia indescriptible”.

CAVX7PSEOFBABICDSNF25JCDLM

Good estuvo casada previamente con Timmy Ray Macklin Jr., quien falleció en 2023 a los 36 años. Juntos tuvieron un hijo que ahora tiene 6 años; la abuela se encargará de cuidarlo: “Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto”, señaló Ganger. En 2020, mientras estudiaba escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, Good obtuvo el premio de poesía de pregrado por su obra Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos. Su breve biografía la presentaba como Renee Macklin, oriunda de Colorado Springs y coanfitriona de un podcast junto a su esposo. Cuando no escribía ni leía, disfrutaba de maratones de películas y creaba arte experimental.

Durante una vigilia, los oradores recordaron a Good por su calidad humana y su espíritu protector: “Era una persona pacífica y actuó de acuerdo con sus principios”, afirmó Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN. “Murió porque amaba sus vecinos”. Por su parte, un orador identificado solo como Noah rechazó la caracterización de Good como “terrorista doméstico” hecha por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante la caminata alrededor de la cuadra, cientos de personas corearon su nombre.