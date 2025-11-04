Jonathan Bailey es el hombre más sexy del 2025 según People

El actor de Bridgerton y Wicked se quedó con el título que cada año entrega la revista estadounidense. Fue anunciado en The Tonight Show y generó una ola de felicitaciones.
El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su papel de Lord Anthony Bridgerton en la serie de Netflix, fue nombrado por la revista People como el "Hombre vivo más sexy de 2025", lugar que en 2024 había ocupado John Krasinski, y se suma a una lista donde figuran nombres como Chris Evans, Michael B. Jordan y Paul Rudd.
El anuncio de la elección de People se hizo en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
“ Es un honor enorme y, al mismo tiempo, algo totalmente absurdo ”, bromeó el actor de 37 años, que dijo haber compartido la noticia solo con su perro, Benson. Bailey aseguró sentirse “agradecido” y remarcó que nunca imaginó formar parte de un reconocimiento de ese tipo.
Bailey ganó popularidad tras su trabajo en Bridgerton, pero su trayectoria comenzó mucho antes. En televisión, cine y teatro, el actor fue construyendo una carrera sólida que lo llevó a interpretar en 2024 al Príncipe Fiyero en el musical Wicked, junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo. También fue nominado a un Emmy por su papel en Fellow Travelers.
El británico hizo historia al ser el primer hombre abiertamente gay en recibir este título desde que la revista lo otorga, en 1985. Además, Bailey cofundó junto a la marca Loewe la organización The Shameless Fund, dedicada a apoyar causas LGBTQ+ y combatir el estigma dentro de la comunidad.
A través de un video, colegas como Jeff Goldblum, Ethan Slater y las protagonistas de Wicked lo felicitaron con humor y cariño. La edición de People con su portada estará disponible el 7 de noviembre.
comentar