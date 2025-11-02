Pánico en un tren de Londres: diez heridos en un ataque con arma blanca

Aunque en un principio se informó de que la vida de nueve de los heridos corría peligro, el portavoz policial, John Loveless, confirmó en las últimas horas que cuatro de ellos ya recibieron el alta médica. Sin embargo, dos personas continúan internadas en estado crítico.

La Policía del condado de Cambridgeshire explicó que los hechos ocurrieron el último sábado, alrededor de las 19.30 hora local, y que dos individuos fueron arrestados. El trayecto del tren cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a Londres.

Los dos detenidos fueron identificados como dos hombres nacionalidad británica. "Un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35 años", indicó Loveless, tras descartar cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque. "En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas", recalcó en rueda de prensa.

Horas antes, el ministro de Defensa británico, John Healey, había calificado el hecho "un suceso aislado". "No hay razón para que el resto de nosotros no sigamos con nuestras vidas; sigamos adelante y viajemos a los lugares a los que necesitamos ir", comentó el funcionario a la cadena Sky News.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó el despliegue de un "operativo a gran escala" para el traslado de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos".

"El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", manifestó el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, expresó sus condolencias a los heridos en el incidente. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", aseveró.