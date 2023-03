La actriz Ana Obregón fue madre a los 68 años por vientre subrogado

La noticia causó revuelo y polémica en España por tratarse de una práctica que está prohibida en ese país y porque se da tres años después de que Obregón sufriera la muerte de Alessandro Lequio, su único hijo, un joven que murió a los 27 años de cáncer.

"Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir con su bebé en brazos del hospital de Miami", tituló este miércoles la revista Hola en su portada al dar la noticia sobre la maternidad de la artista a través de lo que se conoce como un "vientre de alquiler".

Ana-Obregon-02.jpg La primicia fue de la revista Hola de España y todo el país está hablando del tema. Foto: Hola.

En las imágenes se puede ver cómo Obregón abandona el hospital con la beba en sus brazos, sentada en una silla de ruedas, siguiendo el protocolo del centro sanitario, en la que se puede leer el cartel "Mother Baby Chariot" (carrito para madre y bebé).

"Sólo Ana; sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lequio, el padre de su hijo Aless, sabían que el proceso estaba en marcha", detalló Hola.

El embarazo por gestación subrogada se produjo en junio de 2022, "el mismo mes en que Aless hubiera cumplido 30 años", explica la revista, que detalla que el 18 de marzo Ana cumplió 68 años cuando ya estaba en Miami.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Rechazo desde el Gobierno

Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Hacienda, María Jesús Montero, expresaron su rechazo a la práctica de gestación subrogada a la que se sometió Ana Obregón, en declaraciones ofrecidas en los pasillos del Congreso, una postura a la que luego se sumaron representantes de partidos de la oposición.

La titular de Igualdad aseguró que esta práctica está reconocida legalmente en España como una forma más de "violencia contra las mujeres" y pidió no olvidar la situación de precariedad de quienes aceptan prestar su vientre para gestar el hijo de otros.

"Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza", recalcó Montero, dirigente de Unidas Podemos, uno de los partidos que integran el gobierno de coalición en España, mientras que la ministra de Hacienda subrayó que es una "explotación del cuerpo de la mujer".

María Jesús Montero recordó que al comienzo de la legislatura se modificaron aspectos relacionados con las inscripciones en el Registro Civil para tratar de impedir la entrada a España de niños nacidos por gestación subrogada en otros países, pero precisó que "cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta".

El único partido que apoya esta práctica, siempre que no haya compensación económica a la madre subrogada, es Ciudadanos, una agrupación muy minoritaria en el Parlamento español.

El diputado Edmundo Bal, de Ciudadanos, precisó en los pasillos del Congreso, que su partido defiende esta práctica como algo altruista "al objeto de poder posibilitar que una personas que, por las razones que sea, no pueda engendrar hijos de una manera natural pueda conformar la familia que quiere o tiene en mente formar".

Ana-Obregon-Alessandro.jpg Obregón junto a su hijo Alessandro, quien falleció a los 27 años, víctima de un extraño cáncer. Archivo.

Pero no sólo llovieron críticas desde el Gobierno sino que también las hubo desde el mundo de la psicología, que ven como un error la decisión que tomó la reconocida actriz y presentadora.

"Es muy peligroso para la menor, porque su madre tiene 68 años, está en el tiempo de ser abuela, y los menores tienen una necesidades, unos cuidados y sobre todo unos referentes que en este caso será complicado que ocurran", opinó Silvia Álava Sordo, doctora en Psicología y directora del área de psicología infantil del Centro de Psicología Álava Reyes de Madrid.

Si bien dijo que no puede asegurar que Obregón tomó la decisión tras perder a su hijo Alessandro, Álava Sordo expresó: "La pérdida de un hijo no se supera sino que se integra como algo más en tu vida y se va aceptando poco a poco. Y se puede puede volver a ser feliz, aunque sea de otra manera, pero feliz, pero para ello hay que hacer un camino que ella aún no ha hecho".