La app de Xi Jinping es furor en China gracias a la presión comunista

Millones de chinos ya descargaron la aplicación del presidente Xi, que calcula el tiempo que los internautas pasan revisando las citas del jefe de estado o viendo pequeños videos dedicados a sus discursos o sus viajes.

Los usuarios ganan puntos si comparten artículos o si responden correctamente a las preguntas. Estos puntos virtuales se pueden luego convertir en regalos, como comida a tabletas táctiles.

Pero algunos usuarios aseguran haberse sentido obligados a descargar la aplicación y otros esperan que les beneficie en su carrera de funcionarios. Los responsables políticos no cesan en promocionarla.

Al abrir la aplicación aparece una foto del presidente con un fondo rojo junto a la frase "Xuexi Qiangguo", una expresión ambigua que en chino se puede interpretar como "Estudiar para hacer el país más fuerte" pero también como "Estudiar a Xi para hacer el país más fuerte".

Desde su lanzamiento en enero, el programa ha sido descargado unas 44 millones de veces en teléfonos Apple o Android, según la empresa de estadísticas Qimai Technology.

"Es un ejemplo perfecto de la propaganda en la era Xi Jinping. Está adaptada a China y a su enorme población de internautas", dijo Manya Koetse, la redactora jefa de "Whats on Weibo", una web que analiza el contenido de las redes sociales chinas.

En las últimas semanas, decenas de ayuntamientos han organizado reuniones para promover la aplicación.

El resultado es que el mes pasado fue la más descargada del App Store de Apple. Pero los usuarios solo le dieron 2,4 estrellas de 5. Aunque la semana pasada se desactivó la posibilidad de dejar comentarios, la consultora especializada App Annie logró conservar casi 500 de ellos.

"Mi patrón quiere que logre 35 puntos al día", decía un usuario. "Por eso no me queda más remedio que tener a mis hijos en una mano y mi teléfono en la otra para conseguir esos puntos, esto no es vida".