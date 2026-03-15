La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con matar a Benjamín Netanyahu

"Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos", dijo en su advertencia al primer ministro israelí. En las últimas horas, Irán hizo un nuevo ataque con misiles y drones.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán reivindicó este domingo el lanzamiento de diez misiles y un número no especificado de drones contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos.
En un comunicado recogido por la agencia Fars, el IRGC detalló que la operación tuvo también como objetivo los centros de mando y control regionales y la gestión del frente interno de Israel, en un ataque simultáneo a instalaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel.
El Departamento de Relaciones Públicas del IRGC indicó que esta acción se llevó a cabo "en honor a la memoria de los 84 mártires de la oprimida Nav Dana de la Armada de la República Islámica de Irán", y señaló que se emplearon misiles hipersónicos y drones "con capacidad destructiva". De acuerdo con el comunicado, los blancos atacados en la base de Al Dhafra habrían servido como apoyo informativo en la planificación de operaciones contra Irán.
En ese contexto, la Guardia Revolucionaria manifestó su intención de matar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos", advirtió.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron la detección misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado israelí, si bien no aclararon el número exacto de objetivos identificados. "Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas", comentó el Ejército israelí en una publicación en redes sociales, en la que instó también a la población del país a "demostrar responsabilidad y actuar de acuerdo con las directrices" de seguridad.
Esta ofensiva se suma a la escalada de tensión en la región del golfo Pérsico, donde los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificaron en las últimas semanas con ataques aéreos y lanzamientos de misiles que afectan tanto a instalaciones militares como a infraestructura logística estratégica.
El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra el Líbano escala a 826 y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas. La informnación del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.
Las bajas en el sector sanitario trepan a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en las últimas horas fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.