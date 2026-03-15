La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con matar a Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un mensaje en sus redes sociales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron la detección misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado israelí, si bien no aclararon el número exacto de objetivos identificados. "Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas", comentó el Ejército israelí en una publicación en redes sociales, en la que instó también a la población del país a "demostrar responsabilidad y actuar de acuerdo con las directrices" de seguridad.

Esta ofensiva se suma a la escalada de tensión en la región del golfo Pérsico, donde los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificaron en las últimas semanas con ataques aéreos y lanzamientos de misiles que afectan tanto a instalaciones militares como a infraestructura logística estratégica.

Ya son más de 800 los muertos por la ofensiva de Israel en Líbano

El número de muertos debido a los bombardeos de Israel contra el Líbano escala a 826 y el de heridos supera los 2.000 en las últimas 24 horas. La informnación del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública comunicó que hay 106 niños fallecidos, mientras que los heridos incluyen también a 327 menores.

Las bajas en el sector sanitario trepan a 31 muertos y 51 heridos, luego de que en las últimas horas fuera alcanzado un centro médico en la zona meridional de Burj Qalaouiya.