Donald Trump anunció que Estados Unidos ejecutó uno de sus "bombardeos más potentes" en Irán

"Las Fuerzas Armadas de Irán, y todos los demás involucrados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!", remarcó en su mensaje.

El líder republicano publicó un video de bombardeos poco después del anuncio y consideró que los planes iraníes de "apoderarse" de toda la región de Oriente Medio y "aniquilar por completo" a Israel han fallado.

isladekharg La isla de Kharg, el lugar bombardeado por el Ejército estadounidense en las últimas horas.

Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar empresas petroleras

Un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), advirtió con ataques realizar ataques contra toda infraestructura petrolera de Oriente Medio en la que participe cualquier empresa estadounidense, según informes de la televisión estatal iraní.

"Toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras de la región que tengan acciones norteamericanas o cooperen con los Estados Unidos será destruida inmediatamente y convertida en cenizas", sostuvo el mensaje emitido "en respuesta a las declaraciones del presidente agresor y terrorista de EE.UU".

A diferencia de los dichos de Trump, fuentes iraníes confiaron que el ataque contra la isla de Jark no destruyeron ninguna infraestructura petrolera a pesar de que se notificaron alrededor de 15 explosiones en el enclave que habrían provocado una densa columna de humo, de acuerdo con la agencia Fars.

De la misma manera, las autoridades del país persa indicaron que las defensas de la isla fueron reactivadas apenas una hora después de los bombardeos estadounidenses, lo que negaría la destrucción de los sistemas de defensa que adelantó Trump.

Entre los objetivos del ataque, los medios iraníes apuntaron que las defensas del Ejército, la base naval de Goshen, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros habrían sido los blancos del bombardeo.