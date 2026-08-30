La NASA lanzó el telescopio Nancy Grace Roman: cuál será el objetivo de la misión

Los investigadores también esperan obtener pistas sobre cómo evolucionó la expansión cósmica y determinar cuán habituales son sistemas planetarios similares al nuestro.

El volumen de información que generará el observatorio será otro de los grandes desafíos: se estima que producirá alrededor de 1,3 terabytes de datos por día. Sus observaciones serán complementarias a las realizadas por otros instrumentos, como el telescopio James Webb y la misión Euclid, y estarán disponibles tanto para investigadores como para el público.

Para los científicos, uno de los mayores atractivos del telecospio Roman será precisamente aquello que todavía no pueden anticipar: descubrimientos capaces de abrir nuevas preguntas sobre el origen y la estructura del universo.