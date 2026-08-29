"Donald Duck" al rescate: la insólita imagen de Trump para defender el "lago América"

“Ahora solo nos falta un océano”, ironizó el presidente, quien incluso planteó la posibilidad de modificar en el futuro los nombres del Atlántico o el Pacífico.

Canadá dice que se mantendrá como lago Ontario

La decisión generó una inmediata respuesta de Canadá. El primer ministro Mark Carney rechazó el nuevo nombre y aseguró que, para los canadienses, el cuerpo de agua continuará siendo el lago Ontario “ahora y siempre”.

Carney recordó además que el nombre tiene un origen indígena y más de cuatro siglos de historia. Según explicó, Ontario proviene de la palabra wendat “Ontari'io”, que hace referencia a un lago hermoso y grande. El topónimo, remarcó, es anterior tanto a la Confederación canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Tensión entre Canadá y Estados Unidos

La disputa por el nombre se produce en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Ottawa. Trump volvió a cuestionar a los dirigentes canadienses y amenazó con imponer nuevos aranceles a los automóviles fabricados en Canadá que ingresen al mercado estadounidense.

“Queremos fabricar los coches aquí”, afirmó el presidente, quien sostuvo que Canadá se ha beneficiado durante años de la relación comercial con Estados Unidos. También volvió a reclamar por los gastos vinculados con la defensa del país vecino.

Según Trump, Estados Unidos “defiende a Canadá gratis” y no recibe una compensación suficiente por ello. El mandatario sostuvo que, en promedio, su país perdió unos 60.000 millones de dólares anuales durante los últimos 15 años como consecuencia de esa relación.

Pese al tono de sus críticas, Trump concluyó su intervención asegurando que “queremos mucho al pueblo de Canadá”.

El lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica y se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York. La orden de Trump no obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar la nueva denominación, por lo que el lago continuará teniendo nombres diferentes según el país y el ámbito en el que sea mencionado.

Así, mientras la disputa comercial entre Washington y Ottawa suma nuevos cruces, el lago Ontario quedó convertido en otro escenario de la confrontación política. Y, por ahora, también en el protagonista de una insólita campaña digital de patos armados con el inconfundible look de Trump.