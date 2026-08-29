Bombardeo ruso en Ucrania: 37 muertos, decenas de heridos y cientos de evacuados

Explosiones cerca de una zona residencial

La detonación provocó deflagraciones en cadena y destruyó parte de las estructuras del predio. Al mismo tiempo, los equipos de emergencia comenzaron a revisar edificios y terrenos próximos ante la posibilidad de que todavía existieran riesgos derivados de la explosión.

Los daños también alcanzaron a la zona residencial. Las autoridades informaron que alrededor de 50 edificios de viviendas sufrieron desperfectos de distinta consideración.

Rusia, por su parte, reconoció haber realizado durante la noche una serie de ataques combinados contra distintos puntos de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron centros logísticos e instalaciones portuarias vinculadas con el abastecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Según Moscú, las operaciones también alcanzaron objetivos en el sur del país, entre ellos un nodo aduanero utilizado para recibir material militar occidental, un depósito con insumos para drones y zonas portuarias de Izmail y Mikoláiv. En esos sectores fueron atacadas instalaciones vinculadas con combustibles, carga y almacenamiento militar.

Zelenski pide explicaciones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó que se determinen responsabilidades por lo ocurrido. “Quienes hayan permitido que esto ocurriera, deben rendir cuentas por sus decisiones”, sostuvo, al cuestionar además el almacenamiento de municiones en las proximidades de zonas residenciales.

El mandatario hizo referencia a las normas de seguridad que deberían impedir que ese tipo de materiales sean guardados cerca de viviendas y anticipó que se extraerán conclusiones sobre el episodio.

El ataque recordó a otro hecho ocurrido el 6 de julio en Vishneve, también en la región de Kiev, donde nueve personas murieron tras una explosión prolongada en almacenes de municiones luego de un ataque ruso. En aquella oportunidad, los daños alcanzaron a más de 280 viviendas.

Ante la nueva tragedia, las autoridades de la región de Kiev decretaron el domingo como jornada de luto por las víctimas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el área afectada para completar las tareas de rescate y evaluar la magnitud de los daños.