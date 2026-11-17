Una encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados reflejó un fuerte aumento en la valoración del Pontífice tras su visita a la Argentina.
La valoración positiva del Papa León XIV entre los argentinos llegó al 88,2% y registró una suba de casi 20 puntos porcentuales en apenas dos meses. Así lo indicó una encuesta nacional elaborada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, luego de la visita del Pontífice a la Argentina.
El relevamiento se llevó adelante entre el 11 y el 13 de noviembre, sobre una muestra de 1.200 personas, y reflejó un importante crecimiento en la imagen del líder de la Iglesia católica. En septiembre, su aprobación alcanzaba el 68,5%, mientras que en noviembre llegó al 88,2%, lo que representa una mejora de 19,7 puntos porcentuales.
En contrapartida, la imagen negativa del Papa se ubicó en el 3,8%. Por otro lado, el 2,8% de los participantes manifestó que no lo conocía y el 5,2% restante señaló que no sabía cómo calificarlo.
El sondeo también indagó sobre el respaldo de la sociedad a diferentes conceptos expresados por León XIV durante su paso por el país, con especial atención a sus reflexiones sobre la economía, el sistema democrático y la convivencia entre los ciudadanos.
Uno de los planteos que obtuvo mayor adhesión fue el referido al papel de la economía en la sociedad. El 91,1% de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". En tanto, el 5,9% manifestó su desacuerdo y el 3% no respondió o dijo no tener una opinión formada.
También tuvo un amplio acompañamiento su reflexión sobre la importancia del diálogo para fortalecer las instituciones democráticas. En este punto, el 95,1% coincidió con la afirmación de que "la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar". Solo el 2,7% expresó una postura contraria y el 2,2% no supo qué responder.
Otro de los conceptos evaluados estuvo relacionado con el derecho a la propiedad privada y su función social. El 69,8% respaldó la idea de que este derecho tiene una "hipoteca social", vinculada con el destino universal de los bienes. Por el contrario, el 21,3% se mostró en desacuerdo y el 8,9% no contestó.
Por último, el estudio reflejó un respaldo del 97,2% a una afirmación relacionada con la necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El desacuerdo alcanzó el 2,7%, mientras que apenas el 0,1% manifestó no tener una posición definida.
El trabajo fue desarrollado por Zuban Córdoba y Asociados mediante cuestionarios estructurados y administrados de manera completamente online.
La investigación contempló un total de 1.200 casos en todo el territorio nacional y presentó un margen de error de más o menos 2,53 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
A continuación, la encuesta completa:
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