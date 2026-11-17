Uno de los planteos que obtuvo mayor adhesión fue el referido al papel de la economía en la sociedad. El 91,1% de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". En tanto, el 5,9% manifestó su desacuerdo y el 3% no respondió o dijo no tener una opinión formada.

También tuvo un amplio acompañamiento su reflexión sobre la importancia del diálogo para fortalecer las instituciones democráticas. En este punto, el 95,1% coincidió con la afirmación de que "la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar". Solo el 2,7% expresó una postura contraria y el 2,2% no supo qué responder.

Otro de los conceptos evaluados estuvo relacionado con el derecho a la propiedad privada y su función social. El 69,8% respaldó la idea de que este derecho tiene una "hipoteca social", vinculada con el destino universal de los bienes. Por el contrario, el 21,3% se mostró en desacuerdo y el 8,9% no contestó.

Por último, el estudio reflejó un respaldo del 97,2% a una afirmación relacionada con la necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El desacuerdo alcanzó el 2,7%, mientras que apenas el 0,1% manifestó no tener una posición definida.

Cómo se realizó la encuesta sobre la imagen del Papa

El trabajo fue desarrollado por Zuban Córdoba y Asociados mediante cuestionarios estructurados y administrados de manera completamente online.

La investigación contempló un total de 1.200 casos en todo el territorio nacional y presentó un margen de error de más o menos 2,53 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

A continuación, la encuesta completa: