La presidenta de México pidió más shows de BTS y fue cuestionada en redes

BTS se presentará tres veces en Ciudad de México en mayo, como parte de su gira mundial de regreso a los escenarios. Las entradas salieron a la venta el último fin de semana y se agotaron en apenas media hora, reflejando el creciente furor por la cultura surcoreana en el país, que abarca desde la música hasta las series y la gastronomía.

Según explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, cerca de un millón de jóvenes intentaron comprar boletos para los recitales, aunque solo había 150 mil disponibles. La presidenta relató que, tras observar el revuelo en redes sociales, consultó al canciller sobre la posibilidad de enviar una carta al mandatario surcoreano para solicitar más fechas.

En la misiva, la jefa de Estado pidió que los artistas “vengan más veces” a México. También señaló que previamente había consultado a la empresa organizadora de los shows, Ocesa, sobre la posibilidad de sumar conciertos, pero la respuesta fue negativa. BTS se encontraba en pausa desde 2022 debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Reacción en redes sociales

La intervención presidencial no tardó en generar reacciones adversas en redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron que Sheinbaum se involucre en la organización de espectáculos mientras, según señalaron, evita pronunciarse con la misma fuerza sobre la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Las críticas apuntaron a que el impulso de eventos masivos funcionaría como una forma de distracción frente a una realidad compleja.

La polémica se da en un contexto en el que la k-popmanía ya había tenido presencia en el gabinete mexicano. Al anunciarse los shows de BTS, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, había publicado un video en TikTok saludando a Jin, uno de los integrantes del grupo, tras un concierto solista realizado en noviembre.

BTS Llega a la Argentina con su gira "World Tour"

La llegada de BTS a la Argentina también genera una enorme expectativa entre los fans. El grupo se presentará por primera vez en el país con dos shows programados para el 23 y 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires, en el marco de la gira BTS World Tour.

BTS tour

La venta de entradas comenzará el viernes 20 de marzo de 2026 a la 1 de la madrugada (hora argentina), con una preventa exclusiva para miembros de BTS ARMY a través de Weverse Shop. Aunque los precios no fueron anunciados, estimaciones indican que los tickets generales podrían ubicarse entre 100 y 200 dólares, mientras que las experiencias VIP superarían los 600. La producción local estará a cargo de DF Entertainment y el show promete un despliegue sin precedentes para el K-pop en el país.

Si bien la locación aún no fue confirmada oficialmente, todo indica que el recital se realizará en un estadio de gran capacidad en la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores. En ese contexto, el estadio Monumental de River Plate surge como la principal opción, debido a su infraestructura y a la capacidad necesaria para albergar a decenas de miles de personas.