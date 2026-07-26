El Inter Miami de Messi ya tiene rival para la final de la Campeones Cup 2026

El Inter Miami de Lionel Messi ya conoce a su rival para la final de la Campeones Cup 2026. El conjunto estadounidense enfrentará a Cruz Azul el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, luego de que el equipo mexicano derrotara 3-1 a Toluca y se consagrara campeón del Campeón de Campeones de la Liga MX. El encuentro definirá un nuevo título entre los campeones de México y la MLS.