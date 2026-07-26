El Inter Miami de Messi ya tiene rival para la final de la Campeones Cup 2026

El conjunto estadounidense se medirá con Cruz Azul por un nuevo título internacional tras la consagración del equipo mexicano en el Campeón de Campeones.
El Inter Miami de Lionel Messi ya conoce a su rival para la final de la Campeones Cup 2026. El conjunto estadounidense enfrentará a Cruz Azul el próximo 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, luego de que el equipo mexicano derrotara 3-1 a Toluca y se consagrara campeón del Campeón de Campeones de la Liga MX. El encuentro definirá un nuevo título entre los campeones de México y la MLS.
Cruz Azul obtuvo el boleto con una sólida victoria en California de la mano del argentino José Paradela que abrió el marcador. Alexis Vega empató transitoriamente para Toluca y, en el segundo tiempo, Carlos Rodríguez y nuevamente Paradela sentenciaron el 3-1. Con ese resultado, La Máquina se ganó el derecho de enfrentar al campeón de la MLS, que tendrá la ventaja de jugar como local por el reglamento de la competencia.
La final se disputará en el Nu Stadium, el nuevo estadio de Inter Miami inaugurado este año dentro del complejo Miami Freedom Park, con capacidad para unos 26.700 espectadores. El partido será transmitido a nivel mundial por Apple TV, mientras que la organización anunciará próximamente cuándo comenzará la venta general de entradas para el encuentro.
Para Inter Miami será la primera participación en la Campeones Cup y buscará sumar otro trofeo con Messi como máxima figura. Del otro lado estará un Cruz Azul que intentará conquistar por primera vez el certamen, luego de haber perdido la final de la edición 2021 frente a Columbus Crew.
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