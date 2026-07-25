La primera aparición pública de Messi tras la final: fue a ver a Leones FC

El conjunto rosarino llegaba al compromiso ubicado en el tercer puesto de la Zona B, con 29 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El encuentro también tuvo un dato curioso: Central Córdoba de Rosario presentó como titular al mediocampista Joaquín Messi, de 24 años y portador de la camiseta número 10. Pese a compartir el apellido con el capitán de la Selección, el futbolista no tiene ningún vínculo familiar con él y desde hace años llama la atención por esa coincidencia.

La presencia de Lionel Messi en una cancha del ascenso volvió a demostrar su cercanía con Rosario y con el proyecto deportivo de su familia, en una jornada que marcó su regreso a la vida pública tras el duro golpe que significó el subcampeonato mundial.