La primera aparición pública de Messi tras la final: fue a ver a Leones FC

Messi asistió al encuentro entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario por la Primera C. Fue su primera aparición pública desde la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y se lo vio acompañado por su hijo Mateo.
Luego de varios días de bajo perfil tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a mostrarse en público este sábado y lo hizo lejos de los grandes escenarios internacionales. El capitán de la Selección argentina asistió al partido entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario, por la 21ª fecha de la Primera C, disputado en el estadio del Club Atlético Unión de Arroyo Seco.
Con un abrigo negro, capucha y un mate en la mano, el rosarino de 39 años siguió el encuentro desde una de las tribunas acompañado por su hijo Mateo, en imágenes que rápidamente se viralizaron y fueron captadas por la transmisión oficial del campeonato.
Se trató de la primera aparición pública de Messi desde la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium. Tras aquel encuentro, el capitán argentino dejó el campo de juego en silencio, no regresó al país junto al resto del plantel y recién volvió el martes a Rosario en un vuelo privado junto a su familia. Desde entonces permanecía en su casa de Funes.
La elección del partido no fue casual. Leones FC es el club de la familia Messi y disputa esta temporada su primera participación en la cuarta categoría del fútbol argentino. La institución es presidida por Matías Messi, uno de los hermanos mayores del astro, mientras que su hermana María Sol y su sobrino Tomás Matías integran la comisión directiva.
El conjunto rosarino llegaba al compromiso ubicado en el tercer puesto de la Zona B, con 29 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del campeonato.
El encuentro también tuvo un dato curioso: Central Córdoba de Rosario presentó como titular al mediocampista Joaquín Messi, de 24 años y portador de la camiseta número 10. Pese a compartir el apellido con el capitán de la Selección, el futbolista no tiene ningún vínculo familiar con él y desde hace años llama la atención por esa coincidencia.
La presencia de Lionel Messi en una cancha del ascenso volvió a demostrar su cercanía con Rosario y con el proyecto deportivo de su familia, en una jornada que marcó su regreso a la vida pública tras el duro golpe que significó el subcampeonato mundial.
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