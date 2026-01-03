Lula critica la operación y la captura de Maduro en Venezuela: "Traspasan una línea inaceptable"

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", escribió Lula en su cuenta de X.

Embed Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Al mismo tiempo, denunció que "atacar a países en flagrante violación del derecho internacional" es "el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

El mandatario señaló que Brasil mantiene su postura de "condena del uso de la fuerza", tal y como lo ha hecho "en situaciones recientes en otros países y regiones".

"Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz", advirtió.

Para concluir, el presidente brasileño instó a la comunidad internacional, a través de la ONU, a responder "enérgicamente", al tiempo que reiteró la disposición de Brasilia "a promover el diálogo y la cooperación".

Javier Milei celebra la captura de Maduro

Con un mensaje contundente, el presidente Javier Milei celebró este sábado la captura del líder venezolano Nicolás Maduro tras una ofensiva militar de Estados Unidos. "LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió en su cuenta de la red social X.

La reacción de Milei se inscribió en una postura sostenida de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, el Presidente había calificado al Ejecutivo de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que el país caribeño atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.