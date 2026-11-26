La FGR recordó que en septiembre de 2025 había solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición.

"La FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia", señaló la autoridad.

No obstante, en septiembre de este año, Interpol resolvió retirar los datos de la presentadora de sus registros, al considerar que mantenerlos era incompatible con las normas del organismo.

La Fiscalía presentó posteriormente una nueva solicitud para que se emitiera una ficha roja, pero Interpol la rechazó en octubre pasado.

La FGR destacó que, tras la decisión unilateral de Interpol de retirar de sus registros la ficha roja que se había emitido contra Inés “N”, las autoridades españolas no la detuvieron.

Gómez Mont tiene tres órdenes de detención vigentes en México. Una está relacionada con su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos corresponden a posibles delitos de fraude fiscal equiparado.

Después de que Gómez Mont fuera detenida el 30 de octubre en Miami, la FGR informó que había enviado a las autoridades estadounidenses las tres órdenes de detención para solicitar que fuera entregada a México.

La Fiscalía señala a la presentadora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una red de empresas fantasma que habría desviado recursos públicos y lavado dinero. Según la acusación, las operaciones se habrían realizado mediante contratos del sistema penitenciario federal por unos 2.450 millones de pesos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido explicaciones sobre la decisión de Interpol de retirar la ficha roja contra Gómez Mont.

“Ellos [Estados Unidos] la deportan a España porque, lo que dicen, es que entró con pasaporte español, porque ella, entiendo o parece, tiene también la nacionalidad española”, dijo en su conferencia de prensa ‘La Mañanera’ este 25 de noviembre.

“Ya pedimos la orden de extradición a España, también, ya la solicitamos”, aseguró.

La mandataria Claudia Sheinbaum reconoció que este “es un tema relevante que tenemos con Estados Unidos”.

“Porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias del gobierno de México y las ordenes de aprehensión […] y le fue retirada hace como un mes”, señaló.

Ella aseveró que tienen “una queja muy relevante a Interpol” pues desean saber “por qué se retiró esta ficha roja” en contra de la ex estrella de televisión.

La historia de Inés Gómez Mont, marcada por el brillo de la televisión y las sombras de las acusaciones, ahora se escribe en despachos diplomáticos y tribunales internacionales. El desenlace, aún incierto, será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por los gobiernos involucrados.