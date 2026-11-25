El 20 de noviembre, un día después del balotaje, la presidencia brasileña ya había indicado que Lula no asistiría a la investidura. Después, Milei mandó una invitación formal: la llevó la futura canciller, Diana Mondino, en una carta que entregó personalmente a Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty. Aun así, el 5 de diciembre Brasil confirmó que en su lugar iría Vieira, que había sido embajador en Buenos Aires durante ocho años. La futura administración libertaria invitó a Jair Bolsonaro para la ceremonia.

Cabe destacar que Milei y Lula da Silva no mantuvieron una sola reunión bilateral a lo largo de los tres años que coincidieron en sus respectivos cargos. El vínculo entre ambas administraciones se mantuvo principalmente entre los cancilleres

La eventual exclusión del mandatario libertario se da luego de que Brasilia retirara a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y redujera la representación bilateral a un encargado de negocios. A ese escenario se sumaron las declaraciones televisivas del canciller argentino, Pablo Quirno, quien el sábado pasado cuestionó los comicios en el país vecino porque "hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera".

Bitelli fue designado en enero de 2023 y fue llamado a consultas en dos ocasiones: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. No ha vuelto al país bajo su rol formal desde entonces. La relación entre ambos países se degradó al nivel de encargados de Negocios.