Los otros dos nombres también cuentan con antecedentes de posicionamientos públicos. Roger Waters, histórico integrante de Pink Floyd, expresó varias veces sus opiniones sobre la política internacional y distintos conflictos globales. Y Bad Bunny, a su vez, alcanzó proyección mundial como una de las principales figuras de la música urbana; también se pronunció sobre diversas problemáticas sociales y políticas.

Bad Bunny también dirá presente en el show por el inicio del cuarto mandato de Lula.

El vínculo entre Lula y el mundo de la música tiene antecedentes recientes. Durante la última campaña electoral, cuando faltaban menos de dos semanas para la primera vuelta, el líder del Partido de los Trabajadores participó de un encuentro con alrededor de 100 artistas en la Fundição Progresso, en Río de Janeiro. Entre los presentes estuvieron Chico Buarque, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury y Lenine.

El respaldo también se hizo visible en las redes sociales a través de la campaña “Bora, Lula”, promovida por el colectivo 342 Artes, que contó con la participación de figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã y Malu Mader. A su vez, Caetano y Maria Bethânia manifestaron públicamente su apoyo al presidente durante sus presentaciones en vivo.