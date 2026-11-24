El espectáculo se llevará a cabo el próximo 5 de enero en Brasilia. Los nombres que ya están confirmados y los que podrían sumarse al espectáculo. Lula iniciará un nuevo mandato tras vencer a Flávio Bolsonaro en el balotaje.
Bad Bunny y Roger Waters encabezarán el show musical por la asunción de Lula da Silva para su cuarto mandato presidencial en Brasil, prevista para el 5 de enero en la capital del país. A ellos se sumarían otros artistas internacionales, como el francés Manu Chao y Tom Morello, guitarrista que formó parte de Rage Against the Machine y Audioslave.
El espectáculo está anunciado para la noche y será parte de las actividades organizadas en torno a la ceremonia de investidura de Lula, que derrotó al ultraderechista Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre pasado. Según publicó el diario brasileño O Globo, el viernes se daría a conocer la nómina definitiva de los artistas invitados.
La organización está a cargo de la primera dama, Janja da Silva, que volvió a asumir la responsabilidad de preparar los festejos, una tarea que ya había desempeñado durante la asunción de Lula en enero de 2023. Aquella vez, la celebración reunió a músicos de distintos géneros y nacionalidades y fue conocida informalmente como “Janjapalooza”.
La posible presencia de Manu Chao y Tom Morello aportaría un marcado perfil internacional al encuentro. El músico francés desarrolló una extensa carrera solista, además de su paso por Mano Negra, y suele destacarse por su compromiso con distintas causas sociales y políticas. Morello, en tanto, es reconocido tanto por su estilo musical como por su militancia y sus críticas al poder económico y político de Estados Unidos.
Los otros dos nombres también cuentan con antecedentes de posicionamientos públicos. Roger Waters, histórico integrante de Pink Floyd, expresó varias veces sus opiniones sobre la política internacional y distintos conflictos globales. Y Bad Bunny, a su vez, alcanzó proyección mundial como una de las principales figuras de la música urbana; también se pronunció sobre diversas problemáticas sociales y políticas.
El vínculo entre Lula y el mundo de la música tiene antecedentes recientes. Durante la última campaña electoral, cuando faltaban menos de dos semanas para la primera vuelta, el líder del Partido de los Trabajadores participó de un encuentro con alrededor de 100 artistas en la Fundição Progresso, en Río de Janeiro. Entre los presentes estuvieron Chico Buarque, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury y Lenine.
El respaldo también se hizo visible en las redes sociales a través de la campaña “Bora, Lula”, promovida por el colectivo 342 Artes, que contó con la participación de figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã y Malu Mader. A su vez, Caetano y Maria Bethânia manifestaron públicamente su apoyo al presidente durante sus presentaciones en vivo.
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