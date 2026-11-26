En cuanto a la ausencia de un saludo de Milei a Lula por su triunfo electoral, Quirno sostuvo que la relación bilateral “no está en sus carriles normales” y afirmó que un pronunciamiento de la Argentina no modificaría el resultado de los comicios brasileños.

El canciller cuestionó algunos aspectos del proceso electoral en el vecino país al considerar que “hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas”, aunque aclaró que la Argentina no pone en duda los resultados de las elecciones.

Asimismo, manifestó su preocupación por la relación de Brasil con Irán y recordó que el encuentro entre Lula y el presidente iraní se produjo un día después de que Teherán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista.

“Brasil es un país soberano, toma sus decisiones. Ahora, que las tengamos que compartir, no es lo mismo”, afirmó Quirno, quien aseguró que la diplomacia argentina trabaja para reducir el impacto de las diferencias ideológicas sobre la relación bilateral.

La degradación del vínculo diplomático fue progresiva. El brasileño Julio Bitelli fue designado embajador en enero de 2023 y llamado a consultas en dos oportunidades —el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026— sin haber regresado a Argentina bajo su rol formal desde entonces. Ambas embajadas operan a nivel de encargados de negocios desde el 6 de agosto.