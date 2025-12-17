México: detienen a un hombre por vender carne de perro a taquerías

Los primeros reportes señalan que en el sitio se sacrificaban perros callejeros para procesar su carne y distribuirla en la ciudad de Oaxaca y municipios cercanos.

El hecho provocó la inmediata indignación entre ciudadanos y activistas de defensa de los animales, quienes presentaron la denuncia que dio pie a la intervención de las autoridades.

Horroroso hallazgo

Durante el operativo, la policía halló restos óseos de animales y rescató a 65 perros que permanecían encerrados en condiciones deplorables, con signos de desnutrición. Todos quedaron bajo resguardo oficial para recibir atención veterinaria.

La Fiscalía del Estado informó que logró la mediación con personas que se identificaron como propietarias del inmueble, quienes permitieron el acceso para verificar las condiciones de los animales en el predio.

En paralelo, el hombre detenido, originario de la Ciudad de México y arrendatario del lugar, quedó a disposición de las autoridades para definir su situación judicial.