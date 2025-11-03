Internacionales |

Macabro: pidió remedios por correo y le mandaron partes humanas

Una mujer de Hopkinsville, en el estado de Kentucky, pidió medicamentos y recibió un paquete con dos brazos y cuatro dedos humanos.

Una vecina de Hopkinsville, Estados Unidos vivió un momento de terror cuando el mensajero que debía traerle remedios urgentes le entregó una caja con partes de cuerpos humanos. Según informaron medios locales, dentro del paquete había dos brazos y cuatro dedos conservados sobre hielo.

La mujer, sorprendida y asustada, llamó de inmediato a emergencias. En pocos minutos llegó al lugar el forense del condado de Christian, Scott Daniel, quien confirmó que las extremidades eran reales y pertenecían a cuatro personas distintas.

kentucky-woman-receives-package-human-114695716

Investigación y origen del paquete

El forense explicó que el envío provenía de la ciudad de Nashville, a unos 120 kilómetros de distancia, y que debía entregarse en una escuela u hospital donde se realizan capacitaciones quirúrgicas. “La mujer recibió su pedido correcto un día después”, explicó Daniel, al aclarar que el paquete había sido entregado por error.

Las autoridades indicaron que el material anatómico había sido enviado con fines educativos y que los restos provenían de cuerpos donados a la ciencia. No se reportaron delitos, aunque se revisan los protocolos de envío y etiquetado para evitar nuevos incidentes.

ADEMÁS: Intentó llevarse a su madre sin el alta y destrozó una clínica con un fierro en La Plata

Sin responsabilidades penales

Por ahora, ningún organismo fue señalado oficialmente, aunque se espera un informe del Departamento de Salud de Kentucky sobre cómo ocurrió la confusión. La mujer, en tanto, fue asistida por personal médico y psicológico tras el fuerte impacto emocional que sufrió.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados