Macabro: pidió remedios por correo y le mandaron partes humanas

La mujer, sorprendida y asustada, llamó de inmediato a emergencias. En pocos minutos llegó al lugar el forense del condado de Christian, Scott Daniel, quien confirmó que las extremidades eran reales y pertenecían a cuatro personas distintas.

Investigación y origen del paquete

El forense explicó que el envío provenía de la ciudad de Nashville, a unos 120 kilómetros de distancia, y que debía entregarse en una escuela u hospital donde se realizan capacitaciones quirúrgicas. “La mujer recibió su pedido correcto un día después”, explicó Daniel, al aclarar que el paquete había sido entregado por error.

Las autoridades indicaron que el material anatómico había sido enviado con fines educativos y que los restos provenían de cuerpos donados a la ciencia. No se reportaron delitos, aunque se revisan los protocolos de envío y etiquetado para evitar nuevos incidentes.

Sin responsabilidades penales

Por ahora, ningún organismo fue señalado oficialmente, aunque se espera un informe del Departamento de Salud de Kentucky sobre cómo ocurrió la confusión. La mujer, en tanto, fue asistida por personal médico y psicológico tras el fuerte impacto emocional que sufrió.