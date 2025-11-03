Roma: se derrumbó parte de una torre medieval y hay cuatro obreros heridos

El colapso afectó a la Torre dei Conti, una joya del siglo XIII ubicada junto al Foro Romano. Cuatro trabajadores resultaron heridos, uno de ellos grave.
El centro histórico de Roma fue escenario de un fuerte derrumbe este lunes. cuando una parte de la Torre dei Conti, una de las construcciones medievales más antiguas de la ciudad, se vino abajo mientras se realizaban tareas de restauración y dejó cuatro obreros heridos, según informaron medios locales.
El accidente ocurrió cuando los trabajadores intervenían un sector de la estructura. Poco después, mientras los bomberos intentaban el rescate, una nueva caída parcial levantó una gran nube de polvo y obligó a evacuar la zona. A pesar del susto, no hubo lesionados entre los equipos de emergencia.
Uno de los trabajadores, de 64 años, fue retirado de entre los escombros con traumatismo craneoencefálico y permanece internado en estado crítico. Otro obrero quedó atrapado, aunque consciente, hasta ser rescatado por los bomberos. Los otros dos sufrieron heridas leves y rechazaron la hospitalización.
El operativo demandó la presencia de tres dotaciones de bomberos, camiones con escalera y unidades especializadas en rescate urbano. Por precaución, las autoridades cerraron el tránsito peatonal y vehicular en las calles cercanas, mientras se aseguraban los restos de la estructura.
La Fiscalía de Roma y el organismo encargado del patrimonio histórico iniciaron una investigación para determinar las causas del colapso. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo estructural en una zona debilitada por el paso del tiempo o a una posible falla en las obras de restauración.
La Torre dei Conti, construida en 1238 por la familia Conti, formaba parte del sistema defensivo medieval de la ciudad y es considerada un símbolo del patrimonio romano. Tras siglos de guerras, terremotos y reconstrucciones, la torre seguía en pie, hasta este lunes, cuando la historia volvió a caer, literalmente, sobre sus propios cimientos.