Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas

La tensión se profundizó después de que Trump insinuara en una entrevista que no apoyaría al Reino Unido en caso de un conflicto. Frente a ese escenario, Milei utilizó la cadena nacional para anticipar nuevas medidas contra las empresas extranjeras que participen de la explotación de hidrocarburos en la zona de las Malvinas.

El Gobierno también delineó una estrategia política, judicial y comunicacional sobre la cuestión de las islas. Entre las medidas anunciadas por Milei se encuentra la decisión de acelerar las sanciones contra las compañías vinculadas con el emprendimiento petrolero Sea Lion, ubicado en el área de las Malvinas.

El Reino Unido mantiene además un interés particular en la participación argentina en el sector de minerales críticos. Su estrategia nacional estima un fuerte crecimiento de la demanda de litio y cobre, mientras que el Servicio Geológico Británico identificó a Argentina como uno de los tres destinos prioritarios para la cooperación, con oportunidades en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca.

Los empresarios respaldaron las acciones destinadas a proteger los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas.

La cuestión Malvinas atraviesa además una disputa económica vinculada con la explotación de recursos en el archipiélago. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La primera etapa contempla una inversión de 1.800 millones de dólares y una producción prevista de 50.000 barriles diarios desde 2028.

La Cancillería argentina calificó esa explotación como “unilateral” y sostuvo que resulta “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”. La norma insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezcan sujetas al proceso de negociación.

Mientras el viaje a Londres quedó suspendido, Milei mantiene previsto asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará entre el 22 y 28 de septiembre en Nueva York,. El Gobierno confirmó que el reclamo por la soberanía de las Malvinas tendrá un lugar prioritario en su presentación ante ese organismo.

Milei viajará a Nueva York acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Es la plataforma internacional para visibilizar aún más el tema”, señalaron colaboradores del presidente al referirse al papel que tendrá la Asamblea General de la ONU en la estrategia oficial.