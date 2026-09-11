Malvinas: Pablo Quirno y Carlos Presti recorrieron el predio de la futura Base Naval Integrada

Respaldo del gobernador

“Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, afirmó Melella a través de su cuenta de X.

El gobernador destacó, además, que la Base Naval Integrada constituye “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, junto con el desarrollo de un Polo Logístico Antártico.

Tierra del Fuego tiene un rol estratégico para la Argentina: Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur nos ubican en un lugar geopolítico único.



Junto a @monica_urquiza recibimos en Ushuaia al ministro de Defensa, @CarlosApresti y al ministro de Relaciones Exteriores,… pic.twitter.com/4U4K7KKWy8 — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 11, 2026

El Gobierno nacional también resaltó el acompañamiento de Urquiza durante la sesión de junio del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde la Argentina volvió a recibir respaldo internacional a su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Visita al predio de la futura Base

Tras la reunión, Quirno y Presti se trasladaron al terreno destinado al complejo. Allí participaron de una exposición de la Armada Argentina, cuyos representantes presentaron los detalles del proyecto y sus principales características operativas.

El canciller sostuvo que la iniciativa responde a una directiva del presidente Javier Milei para coordinar entre las diferentes áreas del Estado las políticas vinculadas con la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la puesta en valor de activos considerados estratégicos.

De acuerdo con Presidencia, la futura Base Naval Integrada fue concebida como un polo logístico y operativo para reforzar las capacidades argentinas en el extremo austral. Además de brindar apoyo a las operaciones en el Atlántico Sur y a la actividad antártica, el complejo tendrá funciones relacionadas con el desarrollo científico en la región.

La visita de Quirno y Presti se produce en momentos en que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno, que busca reforzar su estrategia sobre el Atlántico Sur mediante medidas diplomáticas, económicas y de defensa.