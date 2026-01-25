Internacionales |

Más de 140 millones de personas en alerta por la tormenta de nieve en Estados Unidos

El temporal provocó también la cancelación de más de 13.500 vuelos. Unas 600.000 se encuentran sin luz en el país. Se espera que las peores condiciones caigan sobre las zonas de Luisiana, Mississippi y Tennessee.

Este fin de semana, la tormenta invernal Fern continúa arremetiendo en Estados Unidos y afecta a más del 40% de su población: alrededor de 140 millones de personas sufren las consecuencias del temporal, que probablemente genere apagones, temperaturas extremas y gran acumulación de nieve.

Este temporal invernal ya provocó la cancelación de más de 13.500 vuelos, fue calificado como "inusualmente extenso" y generó advertencias por hielo en las rutas y grandes apagones. Las condiciones climáticas abarcarán desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra.

fern tor
La tormenta invernal Fern arremete contra Estados Unidos.

La tormenta invernal Fern arremete contra Estados Unidos.

Los meteorólogos prevén que el fenómeno se extienda durante varios días y que caigan entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

La experta en clima, Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó: “Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío. La nieve y el hielo van a tardar mucho en derretirse y no van a desaparecer pronto, lo que va a dificultar cualquier tarea de recuperación”.

ADEMÁS: Redadas migratorias en EE.UU.: otro muerto en Minneapolis

Se espera que las peores condiciones caigan sobre las zonas de Luisiana, Mississippi y Tennessee, donde el hielo podría alcanzar los 2,5 centímetros sobre ramas, tendidos eléctricos y rutas. También advierten que los daños ocasionados podrían compararse con los provocados por un huracán.

En las últimas horas se reportaron más de 600.000 usuarios sin energía en todo el país. Y en cuanto a los vuelos, según la empresa de aviación Cirium, el domingo será la vez que más cancelaciones se produzcan desde la pandemia con más del 29% anulados de salida de Estados Unidos.

tormenta fern
La trayectoria de la tormenta, publicada por The New York Times.

La trayectoria de la tormenta, publicada por The New York Times.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados