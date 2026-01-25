Más de 140 millones de personas en alerta por la tormenta de nieve en Estados Unidos

Este temporal invernal ya provocó la cancelación de más de 13.500 vuelos, fue calificado como "inusualmente extenso" y generó advertencias por hielo en las rutas y grandes apagones. Las condiciones climáticas abarcarán desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra.

La tormenta invernal Fern arremete contra Estados Unidos.

Los meteorólogos prevén que el fenómeno se extienda durante varios días y que caigan entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

La experta en clima, Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó: “Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío. La nieve y el hielo van a tardar mucho en derretirse y no van a desaparecer pronto, lo que va a dificultar cualquier tarea de recuperación”.

Se espera que las peores condiciones caigan sobre las zonas de Luisiana, Mississippi y Tennessee, donde el hielo podría alcanzar los 2,5 centímetros sobre ramas, tendidos eléctricos y rutas. También advierten que los daños ocasionados podrían compararse con los provocados por un huracán.

En las últimas horas se reportaron más de 600.000 usuarios sin energía en todo el país. Y en cuanto a los vuelos, según la empresa de aviación Cirium, el domingo será la vez que más cancelaciones se produzcan desde la pandemia con más del 29% anulados de salida de Estados Unidos.